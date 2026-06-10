Избиратель любит троицу

Как стало известно “Ъ”, в руководстве «Единой России» рассматривается вариант сокращения общей части списка кандидатов на выборах в Госдуму с пяти до трех человек. По словам источников “Ъ” в партии, такая конфигурация находит у избирателей больший отклик в ходе социологических исследований, хотя имеет при этом существенный недостаток — в тройке едва ли найдется место для женщины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

О том, что единороссы могут включить в головную часть списка только трех человек, “Ъ” рассказали источники, знакомые с ходом подготовки к выборам. Ранее в качестве базового сценария рассматривалась пятерка кандидатов, однако социологические опросы и фокус-группы показали, что более «компактный» вариант избиратели воспринимают лучше.

Кроме того, к широкой линейке «ролевиков» во главе списка «Единая Россия» (ЕР) прибегала пять лет назад из-за отсутствия однозначного лидера: председатель партии Дмитрий Медведев тогда не баллотировался на фоне высокого персонального антирейтинга. Сейчас проблем с популярностью у него нет, поэтому господин Медведев пойдет первым номером, напоминает один из собеседников “Ъ”.

За 25 лет единороссы перепробовали разные подходы к комплектованию своего списка.

В 2003 году в его головную часть входили четыре человека — руководители МВД и МЧС Борис Грызлов и Сергей Шойгу, мэр Москвы Юрий Лужков, а также глава Татарстана Минтимер Шаймиев. В 2007-м список возглавлял президент Владимир Путин, в 2011-м — президент Дмитрий Медведев.

Спустя пять лет господин Медведев выступал единоличным лидером, уже будучи премьером. Наконец, в 2021 году ЕР впервые расширила головную часть до пяти кандидатов. Ими стали министр обороны Сергей Шойгу, глава МИДа Сергей Лавров, главврач «Коммунарки» Денис Проценко, сопредседатель «Народного фронта» Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Как уже сообщал “Ъ”, на этот раз в число лидеров списка может войти мэр Москвы Сергей Собянин (см. “Ъ” от 7 мая). Кроме того, с высокой вероятностью в тройку попадет военкор ВГТРК Герой России Евгений Поддубный.

Высокопоставленный источник “Ъ” говорит, что единственной проблемой такой конфигурации является ее гендерный состав, поскольку в списке «должна быть женщина».

На эту роль по-прежнему рассматривается главврач столичной больницы №52 Марьяна Лысенко, добавляет собеседник, но оговаривается, что окончательное решение еще не принято.

Политолог Константин Калачев полагает, что тройка кандидатов во главе списка привычнее для избирателей, чем пятерка. Кроме того, этот образ в целом перекликается с русской традицией: «Птица-тройка, три богатыря, три желания, Святая Троица, Земля держится на трех китах… В советское время мы любовались на Маркса, Энгельса и Ленина. Трех человек легче запомнить, тройку легче идентифицировать и сбалансировать».

По мнению эксперта, если персональный состав кандидатов окажется таким, как его описывают источники “Ъ”, то это будет «очень сбалансированная тройка»: «Политик, управленец-хозяйственник и человек, не раз бывавший в горячих точках и на фронте».

Политтехнолог Петр Милосердов поэтически называет возможную тройку «Мир и война».

«Собянин в этом смысле идеален: он создает атмосферу мира в Москве и помогает СВО. Поддубный — это лайт-эсвэошник, потому что, как мы понимаем, на самом деле он журналист. А Медведев при всех его высказываниях имеет репутацию либерала в прошлом».

Андрей Прах