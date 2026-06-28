Исторический диспут дал президенту Польши исторический рейтинг

Обострение отношений между Киевом и Варшавой привело к резкому росту популярности президента Польши Кароля Навроцкого. Его рейтинг достиг рекордных 54,8% после того, как политик лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. Такой показатель — абсолютный рекорд для страны и мощное подспорье для оппозиционной партии «Право и справедливость», надеющейся восстановить свои позиции на парламентских выборах 2027 года. Премьер-либерал Дональд Туск, находящийся в состоянии постоянного соперничества с консерватором Навроцким, теперь будет вынужден корректировать свой курс на фоне правого крена польского общества.

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Фото: Callaghan O'Hare / Reuters Президент Польши Кароль Навроцкий

Фото: Callaghan O'Hare / Reuters

Стремительный рост популярности Кароля Навроцкого зафиксировал последний опрос общественного мнения IBRiS, проведенный по заказу портала Onet. Президента поддерживают 54,8% поляков (+8,4% по сравнению с маем 2026 года), что является абсолютным рекордом для страны. До этого момента самый высокий рейтинг фиксировался зимой 2024 года у лидера центристской партии «Польша-2050» Шимона Головни (54,4%). Следом за президентом идет глава польского МИДа Радослав Сикорский с 42,6%, и замыкает тройку лидеров премьер-министр Дональд Туск с 38,1%. Их рейтинги, в отличие от Навроцкого, остались практически неизменны. При этом деятельность президента не одобряют порядка 39,3%, а премьера — 57,6%.

Рост популярности Навроцкого социологи связывают с его решением лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Соответствующее заявление Навроцкий сделал 19 июня, а опрос IBRiS проходил с 19 по 21 июня. Напомним, что причиной такого резкого шага стало присвоение Зеленским 26 мая почетного наименования «имени героев Украинской повстанческой армии» (УПА; в России признана экстремистской организацией и запрещена) одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Польше УПА (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) считают причастной к событиям Волынской резни 1943–1945 годов, в ходе которой, по разным оценкам, погибли порядка 100 тыс. поляков.

С тех пор скандал развивался по спирали. Украинский лидер не поехал в Гданьск на украино-польскую конференцию, посвященную постконфликтному восстановлению Украины, отправив вместо себя премьер-министра Юлию Свириденко, а ряд чиновников его кабинета, включая главу МИД Украины Андрея Сибигу и главу офиса президента Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), отказались от своих польских наград.

В Варшаве такой шаг отзеркалили: лидер «Права и справедливости» (ПиС) Ярослав Качиньский также вернул свой украинский орден.

До этого так же поступили еще несколько политиков из ПиС: экс-министр национальной обороны и министр внутренних дел Мариуш Блащак, бывший спикер Сейма Марек Кухчиньский и бывший глава МИДа Збигнев Рау. Действующий министр иностранных дел Сикорский отказался возвращать свои награды (у него их две), аргументировав это тем, что «в европейской культуре ордена отбирают за совершение преступлений». «Здесь мы имели дело с разногласиями по очень важным историческим вопросам»,— пояснил он свою позицию. Параллельно он предложил переименовать аэропорт Жешува — главный транспортный узел западной помощи Киеву — в аэропорт «имени жертв УПА» (в России признана экстремистской организацией и запрещена) . Именно такой совет, по словам главы МИДа, он дал бы президенту Навроцкому.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Возвращенный украинским президентом орден Белого орла

Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP Возвращенный украинским президентом орден Белого орла

Фото: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Тем временем в Киеве дали понять, что нынешняя напряженность — лишь начало конфликта. «С Польшей это классическое дипломатическое напряжение. Это не конфликт еще. Это противоречие, давайте так. Это еще не пик, поверьте мне. Там “продолжение следует”, как говорится, если все не остановятся немного»,— заявил глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и назвал польское руководство «незрелым» из-за его решения отозвать орден у Зеленского.

Если этот прогноз окажется верным, то Польша в ближайшей перспективе может пройти трансформацию от одного из самых преданных союзников Киева до его ситуативного противника. И для такого прогноза есть несколько оснований.

Прежде всего рост рейтинга Навроцкого на фоне исторического диспута с Зеленским и жесткой реакции на действия украинского президента фиксирует общественный сдвиг: в Польше больше не намерены закрывать глаза на позицию Киева по Волынской резне и другим неоднозначным периодам истории, несмотря на поддержку страны в конфликте с Россией. Более того, эти действия консолидируют правые силы, что закрепляет дисбаланс власти в Польше и ставит либеральное правительство страны в затруднительное положение.

После избрания Навроцкого, которого поддерживает правая «Право и справедливость», президентом Польши в 2025 году страна вошла в период двоевластия, так как правительство контролирует евроцентристская «Гражданская платформа» во главе с Туском. Навроцкий с момента вступления в должность уже заблокировал множество инициатив правительства, а для преодоления его вето у Туска не хватает голосов в парламенте. Новая расстановка сил лишь усугубит эту борьбу: теперь премьеру придется учитывать не только фактор несогласного с ним президента, но и уход польского общества вправо. А значит, Туск будет вынужден корректировать свою повестку с учетом запросов общества. Тем более в условиях, когда парламентские выборы должны состояться в конце 2027 года и вероятность возвращения «Права и справедливости» во власть довольно высока.

Одним из пунктов корректировки курса может стать и позиция по вступлению Украины в ЕС: сейчас против этого выступают порядка 60% поляков. А значит, у Венгрии, которая годами тормозит начало процесса евроинтеграции, в перспективе может появиться союзник.

Вероника Вишнякова