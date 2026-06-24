Президент Украины решил посидеть дома

Украина решила понизить уровень своего представительства на конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в польском Гданьске 25–26 июня. 23 июня премьер Юлия Свириденко подтвердила, что в Польшу во главе украинской делегации вместо президента Владимира Зеленского отправится она сама. Такая рокировка произошла на фоне громкого скандала между президентами двух стран, начавшегося с лишения Зеленского высшей государственной награды Польши.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: Mindaugas Kulbis, AP Премьер-министр Украины Юлия Свириденко

Фото: Mindaugas Kulbis, AP

Конференция в Гданьске, организаторами которой выступают Варшава и Киев, была задумана для консолидации международной поддержки послевоенного восстановления Украины. Президент Владимир Зеленский никогда не говорил, что во главе украинской делегации в Польшу намерен ехать именно он, однако это было ясно по умолчанию: приглашения высокопоставленным участникам мероприятия — а в Гданьске среди прочих ожидают главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и канцлера Германии Фридриха Мерца — отправляли сам украинский президент и премьер Польши Дональд Туск.

Но 24 июня премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что в Гданьск вместе с представителями бизнеса, чиновниками, законодателями и представителями местных общин поедет она, а не президент. «Я возглавляю делегацию Украины и руковожу нашей работой на конференции по восстановлению Украины 2026 года в Гданьске»,— написала она в соцсети X.

Понижение уровня представительства Украины на ключевой для самого Киева конференции с президента до премьера произошло не на пустом месте — ему предшествовал громкий скандал между Зеленским и его польским коллегой Каролем Навроцким.

Точкой отсчета этой истории стало объявленное Зеленским 26 мая решение присвоить почетное наименование «имени героев Украинской повстанческой армии» (УПА; в России признана экстремистской организацией и запрещена) одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Варшаве, где УПА (в России признана экстремистской организацией и запрещена) связывают с массовыми убийствами этнических поляков на Волыни в 1943–1945 годах, эта инициатива вызвала крайне гневную реакцию. Несколько недель украинскому лидеру намекали на то, что ему лучше бы отменить это решение, но, так и не дождавшись этого, 19 июня президент Навроцкий объявил о лишении Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши.

Как написала в соцсети Х министр канцелярии президента Польши Агнешка Енджак, даже большой друг Владимира Путина экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, у которого тоже есть эта награда, «никогда не оскорблял Польшу так открыто, как Зеленский», при нем в Германии не называли подразделения бундесвера в честь «героев СС».

В ответ президент Украины выставил в соцсети фотографии, демонстрирующие, что он отправил награду обратно в Польшу частной «Новой почтой», что в Варшаве сочли очередным оскорблением. А затем в Киеве начался настоящий парад отказов: в знак несогласия с решением польского президента глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава МИДа страны Андрей Сибига и посол Украины в Польше Василий Бондарь также отказались от высших польских наград, примеру Зеленского последовали и три его предшественника — экс-президенты Петр Порошенко (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения), Виктор Ющенко и Леонид Кучма также сдали своих Белых орлов.

Все это сопровождалось «обменом любезностями» между двумя президентами.

Зеленский прямо заявил, что Навроцкий просто «продолжает политическую борьбу внутри своего государства за счет разжигания ненависти к украинцам».

Польский лидер в ответ заявил, что Зеленский пытается «отвлечь внимание от коррупционных проблем» на Украине, в частности, путем «разжигания исторических споров».

Нынешнее неучастие украинского лидера в конференции в Гданьске было положительно воспринято политическим оппонентом Навроцкого премьер-министром Дональдом Туском. «Я не разочарован,— заявил он.— На мой взгляд, это означает, что конференция может пройти даже более эффективно, без лишнего напряжения. Я расцениваю это как жест, способствующий деэскалации». Польский премьер добавил, что его правительство провело работу по подготовке к конференции 200 соглашений. «Речь идет о сотнях миллиардов долларов, и это не польские деньги. Это также средства, которые польские компании будут осваивать на Украине после окончания войны. Продолжение такого сотрудничества отвечает интересам как Польши, так и Украины»,— отметил глава польского правительства.

Наталия Портякова