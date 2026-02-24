Далеко не улетишь

Как выяснил “Ъ”, «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) забрал в «мокрый лизинг» последний летающий Airbus А330 у чартерного перевозчика iFly. Борт заменит аналогичный широкофюзеляжный самолет, выбывший из эксплуатации на время ремонта двигателя. Всего из-за проблем с запчастями в России не летает более трети дальнемагистральных бортов. В мире широкого фюзеляжа в четыре раза меньше, чем узкого, и двигатели для них найти труднее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Чартерный перевозчик iFly передал «Аэрофлоту» в «мокрый лизинг» (вместе с экипажем) свой четвертый широкофюзеляжный Airbus A330, рассказали источники “Ъ”. 24-летний самолет выполняет рейсы из Москвы во Владивосток и Хабаровск. В конце 2024 года перевозчик отдал «Аэрофлоту» три A330. Но у одного из них, построенного в 2009 году, по данным “Ъ”, в конце 2025 года сломался двигатель. Всего у iFly после 2022 года в парке шесть A330, все они в двойной регистрации и не могут летать за рубеж, два оставшихся у перевозчика самолета не летают по техническим причинам.

В «Аэрофлоте» подтвердили “Ъ”, что соглашение о «мокром лизинге» расширено до четырех самолетов.

«После завершения техобслуживания четвертый самолет также будет задействован в маршрутной сети авиакомпании»,— добавили в компании. В iFly от комментариев воздержались.

У самого «Аэрофлота» 41 широкофюзеляжный самолет (7 A350, 12 А330 и 22 Boeing 777), у входящей в группу «России» — 18 (10 B-777 и 8 B-747). Из 59 дальнемагистральных бортов на техобслуживании находится 17. Как уточнили “Ъ” в «Аэрофлоте», 48 самолетов «находятся в активном парке и задействованы в производственной программе». Из них пять проходят C-Check (регулярное обслуживание), 12 — сложные формы технического обслуживания. Все работы носят плановый характер, подчеркнули в компании.

Больше года, согласно Flightradar, у «Аэрофлота» на обслуживании находится по одному А350, А330 и В-777. У «России» больше года стоят четыре В-777 и пять из восьми В-747 — бывших бортов «Трансаэро». Как писал “Ъ”, последние принадлежат европейским структурам российских лизингодателей и находятся в двойной регистрации Ирландии и РФ. В «Аэрофлоте» уточнили “Ъ”, что один из В-747 будет возвращен в эксплуатацию после прохождения техобслуживания.

Всего, по подсчетам “Ъ”, после арестов иностранных бортов в 2022 году в России осталось 93 пассажирских иностранных широкофюзеляжных самолета.

Помимо парков «Аэрофлота» и iFly, это 11 бортов AzurAir, 9 «Северного ветра», 2 у аффилированного с перевозчиком «Икара», по 3 у RedWings и Utair. Из них на крыле остается менее 60 самолетов. Так, по данным Flightradar, у AzurAir летает шесть B-767, у «Северного ветра» больше года стоят два лайнера, еще пять, по словам одного из источников в компании, на техобслуживании, у «Икара» летает один из двух В-777. Регулярные перелеты у RedWing выполняет один B-777, другой используется в качестве резервного и, по словам источников “Ъ”, может вскоре выбыть из парка. У Utair регулярно задействован один B-767.

В AzurAir сообщили “Ъ”, что ставят перед собой задачу «не снижать количество дальнемагистральных самолетов в этом году». Другие перевозчики “Ъ” не ответили.

В разработанной в 2022 году программе комплексного развития авиапрома (КПГА) Минтранс насчитал 120 оставшихся в РФ дальнемагистральных иностранных бортов без учета грузовых. В министерстве прогнозировали сокращение парка до 52 бортов к 2030 году. В Минтрансе и Росавиации комментировать цифры не стали. Близкий к Минтрансу собеседник “Ъ” предположил, что в статистику могли попасть и грузовые, и арестованные за рубежом лайнеры.

Прогноз выбытия оказался довольно пессимистичным. По словам собеседников “Ъ”, широкофюзеляжных самолетов и, соответственно, запчастей для них в мире меньше, чем среднемагистральных. Двигатели для них в дефиците и стоят они дороже, уточняют источники “Ъ”. А надежды на ремонт двигателей в Иране, где ремонтируют шасси, по их словам, не оправдались. По данным Boeing, на конец 2024 года на широкофюзеляжные самолеты приходилось 16% общемирового парка, на узкофюзеляжные — 66%.

В отрасли сохраняются надежды на начало поставок дальнемагистральных Ил-96–300.

Согласно КПГА, до 2030 года ожидаются поставки 14 этих бортов. Из презентации, сделанной Росавиацией на Национальном авиационном инфраструктурном салоне в феврале, следует, что сроки поставок новых самолетов сдвигаются до 2035 года, их общее число сократится на 50 единиц, а количество Ил-96–300 увеличится до 23 бортов. В Росавиации назвали эти планы «исключительно внутренним прогнозом». В «Ростехе» и Минпромторге отказались его комментировать.

Применение широкофюзеляжного парка в РФ делится на три сегмента, поэтому однозначного ответа на вопрос, какого количества бортов достаточно для удовлетворения спроса, сегодня нет, говорит старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. По его словам, основной сегмент наиболее массовой эксплуатации носит социальный характер — это перевозки на Дальний Восток, спрос на которые зависит от сохранения «плоских тарифов» «Аэрофлота» и субсидирования дальневосточных рейсов. При динамическом ценообразовании спрос сократится и высвободит часть парка, при продлении поддержки для удовлетворения текущей потребности на дальневосточных направлениях достаточно 20–25 самолетов на горизонте ближайших 5–10 лет, считает эксперт.

Во втором массовом сегменте, продолжает Андрей Крамаренко, авиакомпании выставляют широкофюзеляжные самолеты на среднемагистральные направления — Анталью и Египет — для минимизации издержек на кресло-километр. Замена этого парка на узкофюзеляжный, по его мнению, «не будет катастрофой», хотя и может привести к некоторому удорожанию перелета.

Третий сегмент, где есть и спрос, и необходимость широкофюзеляжной емкости — это страны Юго-Восточной Азии и в перспективе Латинской Америки. Но спрос на эти направления сравнительно небольшой, и в теории для этого сегмента будет достаточно около пяти бортов, полагает Андрей Крамаренко.

Айгуль Абдуллина