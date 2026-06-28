На торгах продано имущество крупного новосибирского сельхозпредприятия

Предприниматель Сергей Решилов стал владельцем имущественного комплекса АО «Доронинское» — крупного сельскохозяйственного предприятия в Тогучинском районе Новосибирской области. С ним заключен договор купли—продажи по итогам торгов, которые прошли в рамках конкурсного производства.

За 121 млн руб. покупатель приобрел земельные участки, животноводческий комплекс, автобазу, склады и т. д. Еще за 12,7 млн руб. — молочный завод. Оборудование мясоперерабатывающего цеха досталось за 33 млн руб. ООО «Альфа технологии» из Алтайского края.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Доронинское» было зарегистрировано 27 января 2005 года. Уставной капитал составляет 4,8 млн руб. Компания занималась выращиванием зерновых культур, молочным и мясным животноводством.

Валерий Лавский