Асфальтобетонный завод в Красноярске выставлен на продажу

В Красноярске выставлено на продажу имущество АО «Асфальтобетонный завод». Торги пройдут в рамках конкурсного производства, введенного в 2025 году.

Более десятка зданий и сооружений находятся на ул. Лесопильщиков. Кроме того, в составе лота — три земельных участка суммарной площадью около 5 га, а также две асфальтосмесительные установки.

Начальная цена комплекса недвижимости установлена в размере 362,4 млн руб. Отдельно за 12,8 млн руб. выставлена доля в две трети участка в 0,5 га на ул. Мусоргского.

Заявки на участие в торгах принимаются по 3 августа. Сам аукцион назначен на 4 августа.

Валерий Лавский