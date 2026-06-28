Отцепление Ирана
На чемпионате мира по футболу по итогам матчей группы J определились все пары 1/16 финала
На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. В третьем туре группы J аргентинцы, которые заранее обеспечили себе первое место, при участии Лионеля Месси, забившего свой шестой гол на нынешнем турнире, со счетом 3:1 обыграла сборную Иордании. В другом матче сборные Австрии и Алжира сыграли вничью — 3:3, и также вышли в 1/16 финала, вычеркнув из списков участников play-off команду Ирана.
Фото: Tim Heitman / Reuters
Ситуация в группе J мирового футбольного первенства перед последним туром была предельно простой. Первое место гарантировала себе сборная Аргентины. Она встречалась с командой Иордании, которая даже в случае победы над действующими чемпионами мира оставалась на последнем месте. А судьба последних путевок в play-off решалась в противоборстве сборных Австрии и Алжира, имевших по три очка. Причем было ясно, что при ничейном исходе этой встречи в play-off окажутся обе команды. Австрийцы, имеющие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, со второй позиции в 1/16 финала выходят на сборную Испании, одного из фаворитов турнира, а алжирцы с третьего места попадают на более скромных швейцарцев. При этом проигрывать Австрия не имела права. В таком случае она бы имела три очка и при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей пропускала в play-off третью команду из группы G — cборную Ирана.
В общем, итоговое распределение мест в данном квартете вроде бы просчитывалось без особого труда. Также заранее было ясно, что аргентинцы дадут отдохнуть своим ведущим футболистам. В итоге их главный тренер Лионель Скалони провел тотальную ротацию основного состава.
По сравнению с матчем второго тура против австрийцев с первых минут на поле вышли девять новых игроков — то есть все, за исключением вратаря Эмилиано Мартинеса и нападающего Лаутаро Мартинеса, который на 31-й минуте реализовал пенальти, назначенный после того, как Низар Аль-Рашдан в своей штрафной ногой нанес удар по лицу Маркоса Сенеси.
К тому времени, кстати, сборная Аргентины уже вела в счете, поскольку двенадцатью минутами ранее Джовани Ло Чельсо блестяще выполнил штрафной, классным ударом в дальний угол оставив не у дел вратаря иорданцев Язида Абу Лейлу. В середине второго тайма иорданцы провели классную атаку, которую после прострела с правого фланга атаки завершил Муса Аль-Тамари, но по большому счету она ничего не изменила. Ровно через час после начала матча Скалони сделал тройную замену, выпустив на поле Лионеля Месси, и тот использовал шанс увеличить отрыв от преследователей в бомбардирских списках. На 80-й минуте со штрафного он забил свой шестой гол на нынешнем турнире и 19-й — на чемпионатах мира в общей сложности.
Фото: Issei Kato / Reuters
Встреча команд Австрии и Алжира получилась еще более результативной, но завершилась ожидаемой ничьей. Тут счет открыл 37-летний ветеран австрийцев Марко Арнаутович, использовавший дальнюю передачу Давида Алабы. Перед самым перерывом их соперники сравняли счет. Рияд Марез удачно сыграл в самом углу поля, и завладевший мячом Надир Бенбуали, почти не встретив сопротивления защитников австрийцев, пробил мимо в ближнюю девятку мимо голкипера Александра Шпагера.
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К середине второго тайма команды забили еще по одному мячу. На мощный удар сходу, выполненный из-за пределов штрафной Марселем Забитцером, африканцы ответили своим зрелищным выпадом, который завершил оставшийся без опеки Марез. Ну а компенсированное время соперники решили обменяться голами еще один раз. Сначала Марез, ворвавшийся в чужую штрафную, оформил дубль, а уже в самом конце, на шестой добавленной минуте, нападающий Саша Калайджич, которого перед этим выпустил на поле главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, после паса с левого фланга и скидки Михаэля Грегорича сравнял счет. В итоге — 3:3.
Фото: Pedro Nunes / Reuters
Таким образом, Ирану, который в группе G сыграл вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом, придется покинуть чемпионат мира.
Единственной командой, прошедшей в play-off с третьего места с тремя очками, стала сборная Сенегала, которая в группе I добилась положительной разницы забитых и пропущенных мячей за счет крупной (5:0) победы в последнем туре над Ираком.
А пары 1/16 финала выглядят следующим образом (именно в таком порядке они стоят в сетке сверху вниз):
- Германия—Парагвай,
- Франция—Швеция,
- ЮАР—Канада,
- Нидерланды—Марокко,
- Португалия—Хорватия,
- Испания—Австрия,
- США—Босния и Герцеговина,
- Бельгия—Сенегал,
- Бразилия—Япония,
- Кот Д’Ивуар—Норвегия,
- Мексика—Эквадор,
- Англия—Конго,
- Аргентина—Кабо-Верде,
- Австралия—Египет,
- Швейцария—Алжир,
- Колумбия—Гана.