Отцепление Ирана

На чемпионате мира по футболу завершился групповой этап. В третьем туре группы J аргентинцы, которые заранее обеспечили себе первое место, при участии Лионеля Месси, забившего свой шестой гол на нынешнем турнире, со счетом 3:1 обыграла сборную Иордании. В другом матче сборные Австрии и Алжира сыграли вничью — 3:3, и также вышли в 1/16 финала, вычеркнув из списков участников play-off команду Ирана.

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Ситуация в группе J мирового футбольного первенства перед последним туром была предельно простой. Первое место гарантировала себе сборная Аргентины. Она встречалась с командой Иордании, которая даже в случае победы над действующими чемпионами мира оставалась на последнем месте. А судьба последних путевок в play-off решалась в противоборстве сборных Австрии и Алжира, имевших по три очка. Причем было ясно, что при ничейном исходе этой встречи в play-off окажутся обе команды. Австрийцы, имеющие лучшую разницу забитых и пропущенных мячей, со второй позиции в 1/16 финала выходят на сборную Испании, одного из фаворитов турнира, а алжирцы с третьего места попадают на более скромных швейцарцев. При этом проигрывать Австрия не имела права. В таком случае она бы имела три очка и при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей пропускала в play-off третью команду из группы G — cборную Ирана.

В общем, итоговое распределение мест в данном квартете вроде бы просчитывалось без особого труда. Также заранее было ясно, что аргентинцы дадут отдохнуть своим ведущим футболистам. В итоге их главный тренер Лионель Скалони провел тотальную ротацию основного состава.

По сравнению с матчем второго тура против австрийцев с первых минут на поле вышли девять новых игроков — то есть все, за исключением вратаря Эмилиано Мартинеса и нападающего Лаутаро Мартинеса, который на 31-й минуте реализовал пенальти, назначенный после того, как Низар Аль-Рашдан в своей штрафной ногой нанес удар по лицу Маркоса Сенеси.

К тому времени, кстати, сборная Аргентины уже вела в счете, поскольку двенадцатью минутами ранее Джовани Ло Чельсо блестяще выполнил штрафной, классным ударом в дальний угол оставив не у дел вратаря иорданцев Язида Абу Лейлу. В середине второго тайма иорданцы провели классную атаку, которую после прострела с правого фланга атаки завершил Муса Аль-Тамари, но по большому счету она ничего не изменила. Ровно через час после начала матча Скалони сделал тройную замену, выпустив на поле Лионеля Месси, и тот использовал шанс увеличить отрыв от преследователей в бомбардирских списках. На 80-й минуте со штрафного он забил свой шестой гол на нынешнем турнире и 19-й — на чемпионатах мира в общей сложности.

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Встреча команд Австрии и Алжира получилась еще более результативной, но завершилась ожидаемой ничьей. Тут счет открыл 37-летний ветеран австрийцев Марко Арнаутович, использовавший дальнюю передачу Давида Алабы. Перед самым перерывом их соперники сравняли счет. Рияд Марез удачно сыграл в самом углу поля, и завладевший мячом Надир Бенбуали, почти не встретив сопротивления защитников австрийцев, пробил мимо в ближнюю девятку мимо голкипера Александра Шпагера.

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К середине второго тайма команды забили еще по одному мячу. На мощный удар сходу, выполненный из-за пределов штрафной Марселем Забитцером, африканцы ответили своим зрелищным выпадом, который завершил оставшийся без опеки Марез. Ну а компенсированное время соперники решили обменяться голами еще один раз. Сначала Марез, ворвавшийся в чужую штрафную, оформил дубль, а уже в самом конце, на шестой добавленной минуте, нападающий Саша Калайджич, которого перед этим выпустил на поле главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник, после паса с левого фланга и скидки Михаэля Грегорича сравнял счет. В итоге — 3:3.

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Таким образом, Ирану, который в группе G сыграл вничью с Новой Зеландией, Бельгией и Египтом, придется покинуть чемпионат мира.

Единственной командой, прошедшей в play-off с третьего места с тремя очками, стала сборная Сенегала, которая в группе I добилась положительной разницы забитых и пропущенных мячей за счет крупной (5:0) победы в последнем туре над Ираком.

А пары 1/16 финала выглядят следующим образом (именно в таком порядке они стоят в сетке сверху вниз):

Германия—Парагвай,

Франция—Швеция,

ЮАР—Канада,

Нидерланды—Марокко,

Португалия—Хорватия,

Испания—Австрия,

США—Босния и Герцеговина,

Бельгия—Сенегал,

Бразилия—Япония,

Кот Д’Ивуар—Норвегия,

Мексика—Эквадор,

Англия—Конго,

Аргентина—Кабо-Верде,

Австралия—Египет,

Швейцария—Алжир,

Колумбия—Гана.

Евгений Федяков