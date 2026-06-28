Алжир и Австрия сыграли со счетом 3:3 на ЧМ-2026

Сборная Алжира сыграла вничью с командой Австрии (3:3) в матче третьего тура ЧМ-2026. Они вместе вышли в play-off из группы J: Австрия — со второго места, Алжир — с третьего. Первое место в группе заняла Аргентина, а Иордания вылетела из турнира, не набрав ни одного очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Phil Noble / Reuters Фото: Phil Noble / Reuters

За команду Австрии забили: Марко Арнаутович (28'), Марсель Забитцер (55'), Саша Калайджич (90+6'). За Алжир: Рафик Бельгали (45') и Рияд Марез (60' 90+3'). Игра проходила на стадионе «Эрроухед Стэдиум» в Канзас-Сити.

В первом раунде play-off аргентинцы сыграют против Кабо-Верде (матч начнется 4 июля в 1:00 мск). Австрия сойдется с Испанией (2 июля в 22:00 мск), а Алжир — со Швейцарией (3 июля в 6:00 мск). Финальный матч ЧМ-2026 пройдет 19 июля.

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