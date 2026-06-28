Аргентина обыграла Иорданию со счетом 3:1 на чемпионате мира

Аргентина выиграла все три матча на групповом этапе ЧМ-2026. В заключительном туре действующие чемпионы мира обыграли Иорданию со счетом 3:1. Аргентинцы вышли из группы J с 9 очками, также в плей-офф пробились Алжир (4 очка) и Австрия (4 очка). Иордания покинула турнир, не набрав ни одного балла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Issei Kato / Reuters Фото: Issei Kato / Reuters

В составе победителей голами отличились Джовани Ло Чельсо (19'), Лаутаро Мартинес, реализовавший пенальти на 31-й минуте, и Лионель Месси (80'). У иорданцев единственный мяч забил Муса Аль-Тамари (55'). Встреча прошла на поле «AT&T Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США).

В 1/16 Аргентина сыграет с командой Кабо-Верде (матч начнется 4 июля в 1:00 мск), Австрия — с Испанией (2 июля в 22:00 мск), Алжир — со Швейцарией (3 июля в 6:00 мск). Финал чемпионата состоится 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отцепление Ирана».