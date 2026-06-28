Португалия сыграла вничью с Колумбией на ЧМ-2026

Составлено ИИ-Ассистентъ

Чемпионат мира по футболу 2026 года, на котором Португалия сыграла вничью с Колумбией, является первым в истории крупным турниром, который одновременно принимают три страны — США, Канада и Мексика. В нём участвуют не 32, а 48 команд, разбитых на 12 групп по четыре сборных в каждой. Эта реформа позволила увеличить количество матчей до 104 и значительно повлияла на доходы Международной федерации футбола (FIFA), которые, как ожидается, удвоятся за последние десять лет.

Матчи группового этапа проходят с 11 по 27 июня, после чего в плей-офф выходят 32 команды: все сборные, занявшие первые и вторые места в своих группах, а также восемь лучших команд среди тех, кто финишировал третьими. Это увеличивает шансы средних команд на выход в следующую стадию, но при этом сохраняет интригу в большинстве групп до последнего тура. Например, четырех очков Португалии в группе К, скорее всего, было достаточно для выхода в play-off даже при проигрыше в последнем матче.

Финал чемпионата мира запланирован на 19 июля на стадионе «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США. Матч открытия состоялся 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико. Ранее Мексика уже дважды принимала мировое первенство (в 1970 и 1986 годах), став первой страной, принимающей турнир трижды.