ДР Конго обыграла Узбекистан со счетом 3:1 и впервые вышла в play-off на ЧМ-2026

Сборная Демократической Республики Конго победила команду Узбекистана со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам финального тура положение в группе K: у Колумбии семь очков, у Португалии пять, у Конго — четыре, у Узбекистана — ноль.

В составе сборной Конго голы забили: нападающий Йоан Висса (68' — с пенальти, 90+1') и Фистон Майеле. У сборной Узбекистана: Эльдор Шомуродов. Игра состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.

Команда ДР Конго впервые в истории чемпионатов мира вышла в play-off. 1 июля она сыграет со сборной Англии в 1/16. Португалия сыграет с Xорватией 3 июля. Игра Колумбии и Ганы пройдет 4 июля. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.