ДР Конго обыграла Узбекистан со счетом 3:1 и впервые вышла в play-off на ЧМ-2026
Сборная Демократической Республики Конго победила команду Узбекистана со счетом 3:1 на чемпионате мира по футболу. По итогам финального тура положение в группе K: у Колумбии семь очков, у Португалии пять, у Конго — четыре, у Узбекистана — ноль.
В составе сборной Конго голы забили: нападающий Йоан Висса (68' — с пенальти, 90+1') и Фистон Майеле. У сборной Узбекистана: Эльдор Шомуродов. Игра состоялась на «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте.
Команда ДР Конго впервые в истории чемпионатов мира вышла в play-off. 1 июля она сыграет со сборной Англии в 1/16. Португалия сыграет с Xорватией 3 июля. Игра Колумбии и Ганы пройдет 4 июля. Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Для Демократической Республики Конго это первое участие в чемпионате мира и первый выход в плей-офф с 1974 года, когда сборная, представлявшая страну под названием Заир, не забивала голов, а только пропускала. Сборная Узбекистана, квалифицировавшаяся на чемпионат мира с седьмой попытки, вместе с Кабо-Верде, Кюрасао и Иорданией является одной из стран-дебютантов на этом турнире, который впервые проходит с участием 48 сборных, поделенных на 12 групп.
Перед заключительным туром группового этапа Португалия, несмотря на четыре очка, еще не гарантировала себе выход в play-off, тогда как Колумбия уже обеспечила его. Для ДР Конго было важно обыграть Узбекистан, желательно с крупным счетом, чтобы повысить свои шансы на выход в следующую стадию. Несмотря на то, что Узбекистан очков не набрал, он забил свой первый гол на чемпионатах мира в матче против Колумбии.