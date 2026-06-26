«Яблоко» представило кандидатов на выборы в Госдуму

Составлено ИИ-Ассистентъ

Партия «Яблоко» участвует в думской кампании 2026 года, несмотря на непростую ситуацию, связанную с административными и уголовными делами в отношении её членов. Лидер партии Николай Рыбаков прогнозирует участие партии в выборах в Госдуму, так как считает важным наличие в бюллетене партии, выступающей за мир.

За последние годы многие кандидаты от «Яблока» сталкивались с отказами в регистрации на различных выборах, включая муниципальные и региональные. Например, в 2024 году всем кандидатам от «Яблока» было отказано в регистрации на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, что в партии назвали «политическим заказом». Отказы объяснялись, в частности, ошибками в документах или спорными трактовками правил проведения предвыборных конференций.

«Яблоко» позиционирует себя как единственная партия, прицельно работающая с демократическим электоратом. Несмотря на то, что шансы партии на выборах в Госдуму-2026 оцениваются как неочевидные, её члены убеждены в наличии поддержки среди избирателей. В декабре 2025 года Александр Харичев, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, высказал сомнения в способности партии «Новые люди» полностью закрыть «демократическую нишу», что может оставить пространство для «Яблока» на предстоящих выборах. Сейчас «Яблоко» сохраняет электоральный рейтинг в районе 2,9%, близкий к барьеру в 3%, преодоление которого обеспечило бы федеральное финансирование на думских выборах.