«Яблоко» представило кандидатов на выборы в Госдуму
Политкомитет партии «Яблоко» рекомендовал съезду партии, запланированному на 27 июня, шесть кандидатов на выдвижение в Государственную думу. По данным пресс-службы, в общефедеральную часть списка войдут:
Зампред «Яблока» Лев Шлосберг (справа; объявлен в РФ иноагентом) и его адвокат Виталий Исаков
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
- Адвокат Льва Шлосберга (включен в реестр иностранных агентов) Виталий Исаков;
- Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов;
- Бывший зампредседателя партии, руководитель ее аналитического центра Иван Большаков;
- Советник председателя «Яблока» и глава омского реготделения Татьяна Шнейдер;
- Директор юридического агентства «Развитие» и председатель челябинского реготделения Ярослав Щербаков;
- Зампредседателя псковского реготделения Яна Иванова.
В пресс-службе напомнили, что на сегодняшний день более 40 членов «Яблока» лишены права на участие в выборах. Председатель Николай Рыбаков и пять депутатов региональных заксобраний были привлечены к административной ответственности «за демонстрацию экстремистской символики» (ст. 20.3 КоАП). Зампреды партии Лев Шлосберг, Борис Вишневский и Владимир Дорохов объявлены в России иноагентами, а Анна Черепанова — аффилированной с иноагентом. Еще один заместитель председателя Максим Круглов 24 июня был приговорен к семи годам лишения свободы по делу о фейках об армии.
Партия «Яблоко» участвует в думской кампании 2026 года, несмотря на непростую ситуацию, связанную с административными и уголовными делами в отношении её членов. Лидер партии Николай Рыбаков прогнозирует участие партии в выборах в Госдуму, так как считает важным наличие в бюллетене партии, выступающей за мир.
За последние годы многие кандидаты от «Яблока» сталкивались с отказами в регистрации на различных выборах, включая муниципальные и региональные. Например, в 2024 году всем кандидатам от «Яблока» было отказано в регистрации на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге, что в партии назвали «политическим заказом». Отказы объяснялись, в частности, ошибками в документах или спорными трактовками правил проведения предвыборных конференций.
«Яблоко» позиционирует себя как единственная партия, прицельно работающая с демократическим электоратом. Несмотря на то, что шансы партии на выборах в Госдуму-2026 оцениваются как неочевидные, её члены убеждены в наличии поддержки среди избирателей. В декабре 2025 года Александр Харичев, начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, высказал сомнения в способности партии «Новые люди» полностью закрыть «демократическую нишу», что может оставить пространство для «Яблока» на предстоящих выборах. Сейчас «Яблоко» сохраняет электоральный рейтинг в районе 2,9%, близкий к барьеру в 3%, преодоление которого обеспечило бы федеральное финансирование на думских выборах.