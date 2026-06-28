Хорватия обыграла Гану со счетом 2:1 на ЧМ-2026

Сборная Хорватии обыграла команду Ганы со счетом 2:1 на групповом этапе чемпионате мира. По итогам встречи положение в группе L: у Англии семь очков, у Хорватии, которая выходит в 1/16 со второго места, шесть баллов, Гана занимает третье место с четырьмя баллами, а Панама занимает последнее место без очков и покидает турнир.

В составе сборной Хорватии голы забили полузащитники Петар Сучич (31') и Никола Влашич (83'). За Гану отличился защитник Деррик Люккассен (73').

Игра прошла на стадионе «Линкольн Файненшел Филд». Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. В play-off выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места — Гана в 1/16 сыграет.