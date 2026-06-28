Хорваты поменяли место

Сборная Хорватии, призер двух предыдущих мировых первенств, рисковавшая на первенстве североамериканском вылететь уже после группового этапа, избежала конфуза, одолев в заключительном туре ганцев — 2:1 — и скинув их со второй позиции в группе L. На первой остались англичане, без блеска обыгравшие со счетом 2:0 аутсайдеров из Панамы.

Так уж вышло, что по-настоящему мощная турнирная мотивация в этом квартете перед заключительным днем группового раунда осталась только у одной команды — хорватской. Сборные Англии и Ганы благодаря удачным исходам матчей в других группах обеспечили себе play-off, сборная Панамы рассталась с надеждами на него еще после второго тура. А с хорватами ничего не ясно. Три очка – скользкая, противная сумма. Не хватит ее, скорее всего.

По филадельфийской игре, правда, долго было не разобрать, что хорваты думают о своем положении, к чему стремятся. Оставались такими же степенными и неторопливыми, как обычно. Иначе не умеют. Ганцы тоже никуда не спешили. Так что для равнодушного к судьбе соперников зрителя игра в какой-то момент должна была превратиться в пытку. Кто-то наверняка подумал, что в таких ситуациях можно разрешать оппонентам заранее или по ходу матча соглашаться на ничью, раз уж она обоих устраивает. Как в шахматах. Зачем издеваться над публикой?

Но впечатление, что от этой встречи ничего путного не дождешься, все-таки оказалось фальшивкой. Нет, ганцы продолжали ставить на осторожность и размеренность, принесшие им абсолютно заслуженную ничью с англичанами. А вот хорваты монотонный ритм принялись периодически взрывать. Первый взрыв произошел, когда ганские футболисты, потеряв мяч, как-то слишком лениво стали возвращаться на чужую половину. А пока возвращались, хорваты на ней, пользуясь численным превосходством, успели сделать несколько передач, выведя на удар из-за штрафной Николу Влашича. Хавбек, когда-то недурно выступавший за ЦСКА, пальнул низом жутко опасно: мяч ушел за лицевую, задев стойку.

Следующая хорватская вспышка оказалась результативной. Теперь издали — с дистанции даже посолиднее, чем Влашич, с двух с половиной десятков метров — и тоже низом стрельнул Петар Сучич. И удар был хорош, и вставший на его траектории, но пропустивший мяч между ногами Деррик Люккассен, кажется, смутил вратаря Бенджамина Асаре. Таким был первый гол, пропущенный ганцами на турнире.

Если бы хорватам сказали момент их радости, что в «живой» таблице группы у них верхняя строчка, они бы, наверное, сильно удивились: надо же, панамцы в Ист-Рутерфорде держатся против англичан! Держались — и вполне уверенно. Наставник сборной Англии Томас Тухель по сравнению с предыдущим матчем — том, в котором она мучилась против ганской команды,— поменял ровно половину основы. Кому-то дал время полечить травмы, кто-то, видимо, произвел настолько скверное впечатление, что утратил тренерское доверие. Ну да, были среди англичан и такие футболисты, кого матерые эксперты требовали усадить в запас, открыв дорогу более достойным. Да, допустим, тому же Маркусу Рэшфорду. И смотрите, как он рвет и мечет в начале матча с панамцами!

Вскоре, однако, оптимизм вытеснило недоумение. История повторялась. Сборная Англии, такая на бумаге могучая, такая талантливая, смотрелась совершенно беззубой. Панамцы вслед за ганцами стреножили ее.

Об игре английской атаки неплохо рассказывала персональная статистика Гарри Кейна, ее ключевого элемента. За полчаса — всего восемь касаний мяча, меньше, чем у кого-либо из игроков, включая панамцев. Более того, сборная Панамы, некоторое время робкая, в конце концов подобралась к голу близко-близко: голкипер Джордан Пикфорд с огромным трудом выиграл поединок у Хосе Луиса Родригеса.

Перерывы в оба матча красок добавили. В Филадельфии, ожили ганцы. Только что еле ползали по травке, как сонные мухи, а тут закружили, понеслись. И было стойкое ощущение, что такой – резвый, хоть и немного хаотичный, нараспашку – футбол этой сборной куда больше подходит, чем тот, который она предпочитала до сих. Симпатично же иногда выходит. И гол прямо на глазах созревает.

Дозрел, когда ганцам досталась возможность исполнить стандарт с правого фланга. Навес добрался до Деррика Люккассена, виновника эпизода с хорватским мячом, но он, едва ощутив сладость мести, застыл в недоумении. Дело в том, что включился VAR, и арбитр Дрю Фишер побрел разбираться в нюансах момента. Нюансы представлялись заковыристыми. Кваси Сибо, разумеется, был вне игры. Но мяч-то, направляясь к Люккассену, пролетел мимо него. При этом Сибо в игре участвовал, мешал хорватам отойти назад крепким телом… Фишер встал на сторону ганцев, взятие ворот засчитав и определив офсайд как пассивный.

Ответ сборной Хорватии был жестоким. Поперла вперед, и Марио Пашалич заставил Асаре орлом воспарить в воздух, чтобы достать удар под перекладиной. Но дальше был угловой, подача Модрича и прыжок никем не прикрытого Влашича. Экс-армеец равновесие восстановил.

В Ист-Рутерфорде шансы в конце концов появились у англичан. А за шансами последовали и голы – Джуда Беллингема, Гарри Кейна. Тот, что записал в актив Кейн, стал для него 11-м на мировых первенствах. По этому показателю он обошел владевшего английским бомбардирским рекордом до североамериканского турнира Гэри Линекера, легенду. Нет, не собиралась сборная Англии упускать лидерство в группе.

И хорваты второе место упускать не собирались. Концовку матча со сборной Ганы, опустившейся из-за поражения на третью позицию, они провели безупречно и с чистой совестью отправились дожидаться, кто станет их соперником по 1/16 финала. Определялся соперник в игравшихся чуть позже встречах. Варианты, как и в случае с англичанами, были разные, в том числе очень интересные.

Алексей Доспехов