Англия обыграла Панаму со счетом 2:0 на ЧМ-2026

Команда Англии победила сборную Панамы со счетом 2:0 на групповом этапе чемпионата мира по футболу. По итогам встречи Англия занимает первое место в группе L с семью очками, Хорватия — на втором месте с шестью, Гана занимает третье место с четырьмя баллами. Панама в групповом этапе очков не набрала и покидает турнир.

Голы забили Джуд Беллингем (62') и Гарри Кейн (67'). Благодаря своему голу 32-летний Кейн побил рекорд Гари Линекера стал лучшим бомбардиром Англии в истории чемпионатов мира с 11 голами. Панама осталась единственной сборной, не забившей ни одного гола на ЧМ-2026.

Команды играли на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стадия 1/16 финала стартует уже 28 июня и продлится до 3 июля. Чемпионат мира, который в этом году проходит в США, Мексике и Канаде, завершится 19 июля.