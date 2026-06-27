Число погибших после землетрясения в Венесуэле превысило 1400 человек

Количество погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1 430 человек. Об этом сообщил председатель Национальной ассамблеи страны Хорхе Родригес, передает CNN.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Разрушенное здание в городе Карабаледа (штат Ла-Гуайра) Фото: MIGUEL MEDINA / Pool / Reuters Тела погибших жителей города Катиа-ла-Мар Фото: AP / Fernando Vergara Спасатели разбирают завалы в Катиа-ла-Мар Фото: AP / Fernando Vergara Фото: AP / Matias Delacroix Следующая фотография 1 / 4 Разрушенное здание в городе Карабаледа (штат Ла-Гуайра) Фото: MIGUEL MEDINA / Pool / Reuters Тела погибших жителей города Катиа-ла-Мар Фото: AP / Fernando Vergara Спасатели разбирают завалы в Катиа-ла-Мар Фото: AP / Fernando Vergara Фото: AP / Matias Delacroix

Разбор завалов еще продолжается, уточняет издание. Работу спасателей осложняют нехватка тяжелой техники и продолжающиеся афтершоки. Чуть меньше чем за сутки число погибших выросло на 510 человек — с 920 до 1 430. Пострадали не менее 2,9 тыс. человек, среди которых трое россиян.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня с разницей в минуту. Эпицентры находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса: в нем около 100 зданий разрушено полностью.

В стране введено чрезвычайное положение. Венесуэла принимает помощь от международных организаций и других стран, включая те, с которыми у нее ранее были напряженные отношения.