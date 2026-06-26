В Венесуэле при землетрясениях 24 июня пострадали трое россиян
В результате землетрясений в Венесуэле, которые произошли 24 июня, пострадали трое граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Каракасе, передают «РИА Новости». У пострадавших россиян — травмы легкой и средней степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
Ранее сегодня уполномоченный президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что из-за землетрясений в Венесуэле погибли 589 человек. Пострадали 2,9 тыс. жителей.
Эпицентры землетрясений находились в 16 км от города Морон и в 24 км от Сан-Фелипе. Их магнитуда составила 7,2 и 7,5. Сильнее всего пострадал прибрежный город Ла-Гуайра недалеко от Каракаса, где как минимум 100 зданий были разрушены до основания. Кроме того, разрушения есть в самом Каракасе, а также штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй.
Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, произошедшие в Венесуэле 24 июня, стали сильнейшими в стране более чем за 120 лет. Предыдущее подобное землетрясение в 1900 году магнитудой 7,7 привело к гибели 21 человека, повреждению около 300 зданий и необходимости для многих жителей жить в палатках. Геологическая служба США прогнозирует значительно большее количество жертв в текущей ситуации. Сейсмические события были зафиксированы с разницей в одну минуту.
Эти землетрясения нанесли сокрушительный удар по экономике Венесуэлы, которая уже ослаблена многолетними санкциями США, гиперинфляцией и неэффективным управлением. Инфраструктура страны, включая больницы, электро- и водоснабжение, плохо подготовлена к такому кризису из-за многолетней разрухи и недоинвестирования. Значительная часть зданий была построена в 1950-1960-х годах без мер по повышению сейсмостойкости, что сделало их особенно уязвимыми.
Международное сообщество выразило солидарность с Венесуэлой. США мобилизуют экстренные ресурсы и выделят 150 млн долларов на помощь, из которых 50 млн пойдут гуманитарным организациям, а 100 млн — в объединенный фонд Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Минфин США временно вывел финансовые операции, связанные с ликвидацией последствий землетрясения, из-под действия американских санкций до 23 октября 2026 года. США направили поисково-спасательные команды, медикаменты и гуманитарную помощь, включая военные корабли и самолеты. Папа Римский Лев XIV также направил 100 тыс. евро пострадавшим через католическую церковь Венесуэлы.