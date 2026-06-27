Алексей Орлов обсудил с молодежью тему блокировок мессенджеров и трудоустройство

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня молодежи в парке Маяковского состоялась встреча главы города Алексея Орлова с представителями молодого поколения. Модератором мероприятия выступил директор департамента молодежной политики и международных связей администрации Екатеринбурга Артем Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с молодежью

Фото: Валерия Михайлова Встреча главы Екатеринбурга Алексея Орлова с молодежью

Фото: Валерия Михайлова

На встрече, которая продлилась около часа, присутствовало около ста молодых людей. «Желаю вам раскрывать свои таланты, обретать новые навыки, быть уверенными в своих силах. Как неоднократно говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, именно в вас, в молодом поколении, кроется сила нашей страны и нашего государства. Что касается поддержки молодежи, — это, безусловно, и мой личный приоритет, и приоритет нашей городской команды. Мы вместе строим город, в котором хочется жить, в котором хочется учиться, работать, творить»,— сначала поздравил их Алексей Орлов с Днем молодежи.

Глава города напомнил, что в сентябре в Екатеринбурге пройдет Международный фестиваль молодежи. Ожидается, что его посетят 10 тыс. участников из 190 стран.

Особое внимание на встрече уделили вопросам летней профориентации. Мэр рассказал, что на время каникул в планах трудоустроить более 6 тыс. подростков. По словам главы города, это не просто временная занятость и возможность заработать деньги, а первые шаги в профессии и работа в коллективе. В текущем сезоне город запустил три новых направления, сформированных по запросам самой молодежи трудовой IT-отряд, отряд по организации культурно-массовых мероприятий и археологический отряд.

Алексея Орлова попросили рассказать про встречу с капитаном медицинской службы Дарьей Светяш, которая является военным хирургом, участницей специальной военной операции на Украине, а также одной из четырех женщин, которые попали в федеральный проект «Время героев» в первом потоке. По итогам праймериз «Единой России» она претендует на место в партийном списке партии на выборах в Госдуму от Свердловской области.

Господин Орлов заверил, что общение с такими героями станет регулярной практикой. «Очень важно общаться с такими людьми. Мы будем привлекать их к работе в наших учреждениях и администрациях, ведь это настоящие патриоты, которые должны делиться своей идеологией с молодежью»,— подчеркнул мэр.

Обсуждая тему потенциальных блокировок зарубежных мессенджеров, Алексей Орлов призвал собравшихся с пониманием относиться к таким ограничениям. По его словам, они связаны с необходимостью обеспечения информационной безопасности страны. Он добавил, что если коммуникационные платформы игнорируют российское законодательство, создание отечественных аналогов — это логичный шаг.

Впрочем, господин Орлов подчеркнул, что никакие цифровые платформы не заменят живого общения: «Самая важная коммуникация — личная, как у нас сейчас с вами, когда виден блеск в глазах и чувствуются настоящие эмоции»,— сказал он.

Валерия Михайлова