Губернатор Хабаровского края заявил о нехватке топлива на трети АЗС

В Хабаровском крае топливо имеется в достаточном количестве на 108 заправочных станциях из 178, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. По его словам, напряженная ситуация сохраняется в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Губернатор рассказал, что власти заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в упомянутые три района. «Нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно... Работа общественного транспорта не нарушена»,— прокомментировал он.

Как отметил господин Демешин, ситуацию осложняют спекулянты, которые скупают топливо на заправках, чтобы наживиться на людях. Он утверждает, что именно из-за этого некоторые компании вынуждены были ограничить продажу топлива в канистры. Губернатор заверил, что это временная мера.

Дефицит топлива в России наблюдается с начала июня. Сейчас уже более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина на АЗС. В частности, 16 июня продажу бензина ограничили в Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края. Вице-премьер Александр Новак оценивал ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. На этой неделе он заявил о росте спроса на топливо в стране на 20–30%.

О подорожании топлива — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».