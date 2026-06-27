Губернатор Хабаровского края заявил о нехватке топлива на трети АЗС
В Хабаровском крае топливо имеется в достаточном количестве на 108 заправочных станциях из 178, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. По его словам, напряженная ситуация сохраняется в Ванинском, Советско-Гаванском и Ульчском районах.
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Губернатор рассказал, что власти заключили контракты на поставку 600 тонн топлива в упомянутые три района. «Нужно время, чтобы доставить груз, поскольку есть очереди на отгрузку из-за ажиотажа. Нефтеперерабатывающие предприятия работают стабильно... Работа общественного транспорта не нарушена»,— прокомментировал он.
Как отметил господин Демешин, ситуацию осложняют спекулянты, которые скупают топливо на заправках, чтобы наживиться на людях. Он утверждает, что именно из-за этого некоторые компании вынуждены были ограничить продажу топлива в канистры. Губернатор заверил, что это временная мера.
Дефицит топлива в России наблюдается с начала июня. Сейчас уже более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина на АЗС. В частности, 16 июня продажу бензина ограничили в Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края. Вице-премьер Александр Новак оценивал ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. На этой неделе он заявил о росте спроса на топливо в стране на 20–30%.
О подорожании топлива — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».
Прокуратура Хабаровского края уже ранее, в октябре 2025 года, начинала проверку из-за перебоев с поставками топлива в населенные пункты региона, включая Ванинский и Советско-Гаванский районы, где и сейчас сохраняется напряженная ситуация. Тогда проверяющие должны были оценить действия властей и хозяйствующих субъектов, а также вопросы ценообразования. Нехватка бензина и дизельного топлива наблюдалась и в других регионах России, включая Крым, Астраханскую, Рязанскую, Новосибирскую и Волгоградскую области, а также Калмыкию.
Основными причинами топливного кризиса называются рыночная конъюнктура, логистические сложности при железнодорожных перевозках, сезонное увеличение спроса и длительные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Ситуация на внутреннем топливном рынке осложняется тем, что зачастую оптовые цены на топливо превышают розничные, что делает продажу нерентабельной для небольших независимых АЗС. Кроме того, сохраняющийся запрет на экспорт бензина и дизельного топлива призван стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке, однако аналитики полагают, что эффект от него может быть нивелирован простоями НПЗ.