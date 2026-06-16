В двух районах Хабаровского края ввели ограничения из-за нехватки топлива

В Советско-Гаванском и Ванинском районах Хабаровского края введены ограничения продаж бензина из-за образовавшегося дефицита. Власти региона спешно организуют закупки и поставки топлива, следует из сообщения губернатора Дмитрия Демешина.

Ссылаясь на доклад профильных ведомств, глава региона объясняет нехватку топлива сезонными и внеплановыми работами на НПЗ после посевной кампании. Он подчеркивает, что проблема касается небольших сетей АЗС, а крупные сети таких проблем с поставками не испытывают. Бесперебойную заправку автомобилей оперативных служб организовали путем запрета розничных продаж на шести АЗС.

«В течение двух—трех суток в Советско-Гаванский и Ванинский районы будет доставлено порядка 65 тонн бензина АИ-92, АИ-95. Топливо сразу поступит в продажу. Также 420 тонн бензина (АИ-95 — 180 тонн, АИ-92 — 240 тонн) закуплено на Ангарском заводе, 120 тонн из них уже отправлено по железной дороге», — пишет господин Демешин. Также заключена договоренность с Комсомольским НПЗ «Роснефти» о возобновлении в ближайшее время производства в прежнем объеме.

Эрнест Филипповский