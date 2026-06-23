Власти задействовали ранее неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы

Крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы. Задействованы резервы, которые раньше не использовались, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.

«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок, в том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство...правительством. В ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).

Александр Новак назвал ситуацию непростой, но контролируемой. Особое внимание власти уделяют Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. Правительство решает логистические вопросы и контролирует поставки топлива на АЗС, добавил вице-премьер.