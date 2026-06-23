Власти задействовали ранее неиспользуемые резервы для поставок топлива в регионы
Крупные нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок топлива в регионы. Задействованы резервы, которые раньше не использовались, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании президента с членами правительства.
«Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок, в том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство...правительством. В ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены»,— сказал господин Новак (цитата по ТАСС).
Александр Новак назвал ситуацию непростой, но контролируемой. Особое внимание власти уделяют Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку. Правительство решает логистические вопросы и контролирует поставки топлива на АЗС, добавил вице-премьер.
В период с марта по декабрь прошлого года на топливном рынке России наблюдалась высокая волатильность оптовых цен на бензин, так как были закрыты поставки за рубеж. На рыночную ситуацию также влияют решения правительства, включая повышение топливных акцизов, и атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и топливную инфраструктуру страны.
Проблемы с поставками топлива, дефицитом и ростом цен уже не раз возникали на российском рынке, в частности в южных регионах РФ, таких как Краснодарский край и Крым, а также на Дальнем Востоке. Загруженность железных дорог, внеплановые ремонты НПЗ и высокий спрос в сезоны полевых работ и отпусков являются основными причинами перебоев с поставками. Из-за этого властям часто приходится переходить к ручному управлению топливным рынком, чтобы стабилизировать ситуацию.