Пять жителей Курской области вернулись в Россию с Украины
Пять жителей Курской области вернулись в Россию с территории Украины в рамках гуманитарной работы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram.
Все они, уточнила омбудсмен, попали в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область. Вместе с ними на родину также вернулись еще два человека из других регионов. Госпожа Лантратова поблагодарила за участие в переговорах и организации возвращения Минобороны, профильные службы, представителей Белоруссии и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.
Возвращение жителей Курской области также прокомментировал губернатор региона Александр Хинштейн. «А мы ждем их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат»,— написал он в Telegram.
Возвращение пяти жителей Курской области является частью длительного процесса обмена и репатриации гражданских лиц, который активизировался после августа 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, вывезя мирных жителей в Сумскую область Украины. Переговоры по этим вопросам ведутся на разных уровнях, включая российского омбудсмена Татьяну Москалькову и её украинского коллегу Дмитрия Лубинца, а также при содействии Минобороны РФ и международных организаций, таких как Красный Крест.
К 27 декабря 2024 года более 160 тысяч жителей Курской области стали беженцами, а часть российских территорий оказалась оккупирована. Российская сторона неоднократно заявляла о тяжелом положении удерживаемых гражданских лиц, в том числе о плохом питании и отсутствии доступа представителям Международного Красного Креста. Переговоры о возвращении осложняются, так как украинская сторона, по мнению СВР, может использовать удерживаемых жителей для торга и получения уступок от России.