Пять жителей Курской области вернулись в Россию с Украины

Пять жителей Курской области вернулись в Россию с территории Украины в рамках гуманитарной работы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова в Telegram.

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Все они, уточнила омбудсмен, попали в плен во время вторжения ВСУ в Курскую область. Вместе с ними на родину также вернулись еще два человека из других регионов. Госпожа Лантратова поблагодарила за участие в переговорах и организации возвращения Минобороны, профильные службы, представителей Белоруссии и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Возвращение жителей Курской области также прокомментировал губернатор региона Александр Хинштейн. «А мы ждем их в Курске! Окажем всю необходимую помощь, в том числе медицинскую, поможем с оформлением утраченных документов и всех положенных выплат»,— написал он в Telegram.