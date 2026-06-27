Хинштейн: с Украины за все время возвращен 171 житель курского приграничья
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с территории Украины за все время удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. В эту цифру входят и те, кто в данный момент находится в пути домой.
Вместе с тем судьба еще 320 человек по-прежнему остается неизвестной. Об этом глава региона написал в мессенджере «Макс», выразив сожаление по поводу неопределенности положения этих людей.
По словам господина Хинштейна, возвращение курян происходит при поддержке уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Последняя сегодня сообщила, что пять жителей Курской области и два гражданских из других регионов вернулись в результате обмена с украинской стороной.
Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».
Возвращение жителей Курской области связано с вторжением Вооруженных сил Украины в регион, начавшимся в августе 2024 года, в ходе которого мирные граждане были перемещены на территорию Украины. Операция по освобождению Курской области завершилась в апреле 2025 года. За это время, по данным на май 2026 года, благодаря усилиям по поиску людей удалось установить местонахождение 1841 человека из 2173 включенных в реестр, среди которых 446 погибли.
Процесс возвращения курян осуществляется при активном участии уполномоченных по правам человека в России и Украине. Татьяна Москалькова (экс-уполномоченный по правам человека в РФ) ранее сообщала, что часть жителей удерживалась украинской стороной как военнопленные, поскольку они оказывали сопротивление "входящим нацистским войскам". С августа 2024 года Красный Крест оказал психологическую помощь более чем 30 тысячам жителей Курской области, включая 4,4 тысячи детей, пострадавших от боевых действий.