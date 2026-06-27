Хинштейн: с Украины за все время возвращен 171 житель курского приграничья

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с территории Украины за все время удалось вернуть 171 жителя курского приграничья. В эту цифру входят и те, кто в данный момент находится в пути домой.

Вместе с тем судьба еще 320 человек по-прежнему остается неизвестной. Об этом глава региона написал в мессенджере «Макс», выразив сожаление по поводу неопределенности положения этих людей.

По словам господина Хинштейна, возвращение курян происходит при поддержке уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой. Последняя сегодня сообщила, что пять жителей Курской области и два гражданских из других регионов вернулись в результате обмена с украинской стороной.

Как жители курского приграничье пережили оккупацию, читайте и слушайте в спецпроекте “Ъ” «Возвращенные».