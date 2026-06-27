Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что в Ормузском проливе атакован танкер. Члены экипажа не пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / File Photo / Reuters Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Согласно отчету UKMTO, капитан танкера уведомил о попадании неизвестного снаряда. Был поврежден мостик судна. Кто причастен к атаке, неизвестно.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. 19 июня Ормузский пролив открыли для судов, которые заранее подали заявки. Вчера президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в проливе. UKMTO предупреждало, что в проливе остаются мины, и судам было рекомендовано использовать южный маршрут при его прохождении.