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В Ормузском проливе атакован танкер

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что в Ормузском проливе атакован танкер. Члены экипажа не пострадали.

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Согласно отчету UKMTO, капитан танкера уведомил о попадании неизвестного снаряда. Был поврежден мостик судна. Кто причастен к атаке, неизвестно.

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. 19 июня Ормузский пролив открыли для судов, которые заранее подали заявки. Вчера президент США Дональд Трамп обвинил Иран в нарушении перемирия в проливе. UKMTO предупреждало, что в проливе остаются мины, и судам было рекомендовано использовать южный маршрут при его прохождении.

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