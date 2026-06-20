UKMTO дало судам рекомендации по использованию Ормузского пролива
Уровень угрозы для судов в Ормузском проливе остается «умеренным» после подписания меморандума между США и Ираном. Но в проливе остаются мины, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Судам рекомендовано использовать южный маршрут при прохождении пролива.
UKMTO дало рекомендации для судов, проходящих через Ормузский пролив. В управлении напомнили, что военно-морские силы продолжают операцию по разминированию пролива. Морякам следует ожидать заторов на транзитных маршрутах. UKMTO рекомендует судам проходить через южный маршрут днем или ночью с включенной автоматической идентификационной системой (AIS), работающими радарами, включенными ходовыми огнями и использованием УКВ-связи. Морякам также «настоятельно советуют» координировать действия с военно-морскими силами центрального командования ВС США (NAVCENT).
18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. С этого момента начинаются 60-дневные переговоры по финализации документа. 19 июня Ормузский пролив открыли для судов, которые заранее подали заявки. Вопросы регулирования пролива Иран будет обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива.
Подробности — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».
Подписанный 18 июня меморандум о взаимопонимании между США и Ираном стал результатом длительных переговоров, которые активизировались после блокировки Ормузского пролива Ираном в ответ на американо-израильскую военную операцию, начавшуюся 28 февраля 2026 года. На протяжении нескольких месяцев пролив, являющийся ключевым маршрутом для экспорта нефти и СПГ из Персидского залива, оставался фактически заблокированным, что привело к росту цен на энергоносители и обеспокоенности мирового сообщества.
В процессе переговоров возникали сложности: Иран настаивал на снятии морской блокады со стороны США как условии для разблокировки пролива, в то время как США требовали сначала заключения сделки, при этом администрация Дональда Трампа пыталась преуменьшить значение инцидентов, связанных с нападениями на суда. Меморандум предполагает прекращение боевых действий, постепенное снятие морской блокады США и возобновление судоходства в Ормузском проливе. В рамках документа Иран и Оман будут совместно определять будущее управление морскими услугами в проливе, что может включать взимание платы с проходящих судов.