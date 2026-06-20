UKMTO дало судам рекомендации по использованию Ормузского пролива

Уровень угрозы для судов в Ормузском проливе остается «умеренным» после подписания меморандума между США и Ираном. Но в проливе остаются мины, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO). Судам рекомендовано использовать южный маршрут при прохождении пролива.

UKMTO дало рекомендации для судов, проходящих через Ормузский пролив. В управлении напомнили, что военно-морские силы продолжают операцию по разминированию пролива. Морякам следует ожидать заторов на транзитных маршрутах. UKMTO рекомендует судам проходить через южный маршрут днем или ночью с включенной автоматической идентификационной системой (AIS), работающими радарами, включенными ходовыми огнями и использованием УКВ-связи. Морякам также «настоятельно советуют» координировать действия с военно-морскими силами центрального командования ВС США (NAVCENT).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. С этого момента начинаются 60-дневные переговоры по финализации документа. 19 июня Ормузский пролив открыли для судов, которые заранее подали заявки. Вопросы регулирования пролива Иран будет обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива.

Подробности — в материале «Ъ» «США и Иран не вышли на старт».