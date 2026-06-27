Bloomberg рассказал об ошибках США, приведших к атаке на школу в Иране

Несогласованность американских разведывательных систем названа в числе ошибок, которые привели к нанесению США ракетного удара по иранской школе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, в 2019 году аналитик разведки, изучавший данные о потенциальных целях для ударов в Иране, заметил изменения на объекте в Минабе. США до этого считали его военно-морской базой элитного подразделения иранских вооруженных сил. Однако на самом деле там находилась начальная школа. Аналитик зафиксировал эти изменения с помощью инструмента цифровой разведки, который не был связан с официальной базой разведданных. Из-за этого обновленные сведения не дошли до командования.

По словам собеседников Bloomberg, эти данные приводятся в расследовании Пентагона, итоги которого не были обнародованы. В ведомстве заверяли, что расследование пока не окончено. Как уточнил один из источников, материалы были предоставлены еще в апреле, но все еще находятся на рассмотрении Центрального командования США (CENTCOM), которое отвечает за проведение военных операций против Ирана.

В первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе был нанесен удар ракетами Tomahawk. По иранским данным, погибли 168 человек. The New York Times писала, что предварительное расследование установило ответственность США за удар. Дональд Трамп утверждает, что американские военные не наносили удар, однако установить виновных может не получиться.