Трамп: США не наносили удар по школе в Минабе

Президент США Дональд Трамп предположил, что американские силы не наносили удар по школе в Минабе в начале вооруженного конфликта с Ираном. По словам господина Трампа, установить виновных может не получиться. Он отметил, что не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США, так как «ракеты летели отовсюду».

«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы. В то время летало много ракет»,— сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистов на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте (цитата по Reuters).

В первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе был нанесен удар ракетами Tomahawk. По иранским данным, погибли 168 человек.

В марте The New York Times со ссылкой на американские источники писала, что предварительное расследование установило ответственность США за удар. Это произошло, так как военные опирались на устаревшие разведданные, согласно которым школа была частью военной базы.