Трамп: США не наносили удар по школе в Минабе
Президент США Дональд Трамп предположил, что американские силы не наносили удар по школе в Минабе в начале вооруженного конфликта с Ираном. По словам господина Трампа, установить виновных может не получиться. Он отметил, что не видел ничего, что убедило бы его в ответственности США, так как «ракеты летели отовсюду».
«Не думаю, что это окажемся мы. Не думаю, что это были мы. В то время летало много ракет»,— сказал американский президент, отвечая на вопрос журналистов на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте (цитата по Reuters).
В первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, 28 февраля, по школе для девочек «Шаджаре Тайебе» в Минабе был нанесен удар ракетами Tomahawk. По иранским данным, погибли 168 человек.
В марте The New York Times со ссылкой на американские источники писала, что предварительное расследование установило ответственность США за удар. Это произошло, так как военные опирались на устаревшие разведданные, согласно которым школа была частью военной базы.
Заявление Дональда Трампа относительно непричастности США к удару по школе в Минабе прозвучало после того, как американские СМИ, ссылаясь на источники в госструктурах, сообщали о предварительных выводах, указывающих на ответственность США за этот инцидент. Удар по школе для девочек в Минабе, который унес жизни около 170 гражданских лиц, произошел в первый день военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Президент США ранее уже заявлял, что удар был нанесен иранской стороной, так как Тегеран «неаккуратно и не точно пользуется своим вооружением».
В целом, позиция Дональда Трампа по отношению к вооруженному конфликту с Ираном отличалась непоследовательностью: он колебался между опасением потерь и публичной бравадой, делая импульсивные заявления без согласования со своей командой по национальной безопасности. Во время конфликта американские военные несли потери, и, по некоторым данным, президент Трамп публично обвинял спецслужбы в неверных разведывательных прогнозах относительно Ирана. Ситуация оценивалась как неконтролируемая эскалация, которая привела к росту цен на бензин в США.
Согласно информации из марта 2026 года, Трамп утверждал, что у США нет оснований для прекращения военной кампании в Иране, так как арсенал иранских баллистических ракет «быстро уничтожается», а иранское руководство «стремительно исчезает». При этом он не предоставил четких критериев выполнения поставленных военных целей. В Белом доме заявляли, что решение о начале операции было основано на множестве прямых угроз Ирана для США.