Сергей Миронов потребовал уволить главу ЦБ в ходе визита в Екатеринбург

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина «вредит и душит экономику» России, заявил председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов в ходе общения со студентами и сотрудниками Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в Екатеринбурге. По словам политика, рост ключевой ставки с 7,5% в 2023 году до 21% в октябре 2024 года не остановил рост инфляции, которая увеличилась за это время в 2,5 раза.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Госпожа Набиуллина считает, что она независима, борется с инфляцией, но что-то мне подсказывает, что госпоже Набиуллиной не много осталось на посту»,— сказал господин Миронов.

Лидер «Справедливой России» подчеркнул, что ключевая ставка мешает развитию российских предприятий и импортозамещению. «Было недавно заседание совета директоров, снизили ее аж на 0,25%. Обалдеть, мы прямо все аплодируем, рады, счастливы. Ключевая ставка у нас сегодня 14,25%, а в Китае — всего 3%, и для того, чтобы собрать одно только железо для изготовления "КамАЗа", потребуется денег, как за готовый китайский грузовик под ключ. Причина в ключевой ставке, все»,— пояснил парламентарий.

Эльвира Набиуллина возглавляет Банк России с июня 2013 года: переизбиралась на этот пост в 2017 и 2022 годах (в 2027-м завершится ее третий, предельно допустимый по закону срок).

Ранее, с 1991 года, госпожа Набиуллина работала главным специалистом дирекции постоянного комитета правления Научно-промышленного союза СССР по вопросам экономической реформы, в 1992-м перешла в Российский союз промышленников и предпринимателей: была главным специалистом, консультантом дирекции по вопросам экономической политики, затем советником Экспертного института. В 1994-м трудоустроилась в Министерство экономики РФ: была заместителем руководителя департамента экономической реформы — начальника управления государственного регулирования экономики, в 1996-м возглавила ведомство. В 1997-м получила пост заместителя министра экономики РФ, в 1998-м — заместителя председателя правления Промторгбанка, в 1999-м — исполнительного директора Евроазиатской рейтинговой службы, в том же году — вице-президента фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР). В 2000-м была утверждена первым заместителем министра экономического развития и торговли РФ, в 2003-м вернулась в ЦСР на должность президента. С 2007-го трудилась министром министром экономического развития и торговли РФ, с 2008-го — министром экономического развития РФ. В 2012 году была назначена помощником президента Владимира Путина.

Сергей Миронов начал официальный визит в Екатеринбург 26 июня. За день он встретился с губернатором Денисом Паслером и полпредом президента на Урале Артемом Жогой, возложил цветы к мемориалу «Черный тюльпан» и поговорил с ветеранами боевых действий, осмотрел производство высокотехнологичного хирургического оборудования холдинга «Фотек», прочитал лекцию в УрГЮУ и обсудил новые законы в сфере ЖКХ с представителями жилищного актива, побывал в Березовой роще в Академическом районе. В субботу, 27 июня, господин Миронов планирует нанести визит в Верхнюю Пышму.

Василий Алексеев