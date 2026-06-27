110 уральских пар заключили брак в необычных местах на акции «Пошли жениться!»

В Екатеринбурге впервые прошла круглосуточная акция по регистрации браков «Пошли жениться!», во время которой на необычных площадках брак заключили 110 пар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дополнительные площадки работали с полуночи до утра и вечером, а днем церемонии проводили отделы ЗАГС. Наиболее популярными местами стали Дворец бракосочетания, термальный комплекс «Баден-ленд» и библиотека имени В. Г. Белинского.

Молодожены также могли зарегистрировать брак на стадионе «Екатеринбург Арена», в Театре музыкальной комедии, музее изобразительных искусств, бизнес-центре «Высоцкий» и историческом здании сберегательной кассы. Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова отметила, что проект побудил многие пары заключить союз.

Всего 26.06.2026 в Свердловской области брак заключили около 1,5 тыс. пар, что соответствует среднему показателю за месяц; из них более 400 семей заключили брак в Екатеринбурге.