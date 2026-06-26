В Екатеринбурге провели несколько ночных свадеб в рамках акции «Пошли жениться!»

В связи с большим спросом на бракосочетание 26.06.2026 в Екатеринбурге в полночь стартовала акция «Пошли жениться!», дающая возможность гражданам заключить брак круглосуточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Акция «Пошли жениться!» в Екатеринбурге Фото: Софья Белова Термальный комплекс «Баденленд» Фото: Софья Белова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 5 Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Акция «Пошли жениться!» в Екатеринбурге Фото: Софья Белова Термальный комплекс «Баденленд» Фото: Софья Белова Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Для бракосочетаний открылись уникальные площадки: термальный комплекс «Баденленд», Театр музыкальной комедии, Свердловская областная библиотека имени Белинского, Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ), бизнес-центр «Высоцкий», «Екатеринбург Арена», а также отделение Сбербанка в историческом здании на Малышева, 31в. Кроме того, работает Дворец бракосочетаний.

В таких локациях за сутки узаконят свои отношения 113 пар, всего в области подано полторы тысячи заявлений. Самым юным молодоженам 18 и 20 лет, самым взрослым — 50.

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, присутствующая на церемонии в термальном комплексе «Баденленд», предположила, что акция «Пошли жениться!» спровоцировала некоторые пары, которые сомневались, принять решение узаконить отношения.

Ольга и Александр Погодаевы первыми зарегистрировали брак в «Баденленде». Молодые люди переехали в Екатеринбург из Иркутска, где учились на хореографов. Вместе пара уже пять лет.

«Я счастлива, что ваш брак регистрируется в таком необычном месте, где много воды, ведь вода — символ чистоты. Вы оба хореографы, поэтому я желаю, чтобы ваша жизнь была как танец: красивый, страстный и бесконечно прекрасный. Будьте счастливы, запомните этот миг навсегда и берегите друг друга!» — поздравила молодых Татьяна Савинова.

Софья Белова