Продажу топлива в Севастополе возобновят с 27 июня
С 27 июня в Севастополе возобновят продажу топлива по QR-кодам. Ограничение по объему продолжит действовать — не более 20 л на одну машину. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Жителям необходимо выбрать вид топлива, ввести регистрационный номер автомобиля и направить заявку на получение QR-кода. Продажа топлива в канистры по-прежнему запрещена, добавил господин Развожаев.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе начали вводить с конца мая. Сначала на АЗС начал действовать лимит в 20 л в одни руки. Затем свободную продажу несколько раз приостанавливали, купить топливо можно было только по талонам. С 26 июня в Крыму и Севастополе ввели региональный режим ЧС.
Помимо Крыма, ограничения на продажу топлива действуют более чем в 20 российских регионах. Александр Новак заявлял, что запасов топлива в стране достаточно, а ограничения с связаны искусственным ростом спроса на 20–30%.
Введение ограничений на продажу топлива в Севастополе и Крыму с конца мая 2026 года связано с перебоями в логистике из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трассу Р-280 «Новороссия», проходящую через новые регионы. Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев неоднократно сообщал о приостановке свободной продажи топлива, введением системы талонов и QR-кодов, а также лимита в 20 литров в одни руки, пытаясь предотвратить ажиотажный спрос.
Проблемы с дизельным топливом в Севастополе были ещё в сентябре 2023 года из-за логистических трудностей, и глава города Михаил Развожаев обещал стабилизировать ситуацию. В октябре 2025 года ситуация на автозаправочных станциях Севастополя была стабилизирована, а в Крыму увеличили лимит продажи бензина до 30 литров и сняли мораторий, однако тогда причинами перебоев в августе-сентябре 2025 года также назывались проблемы с высокооктановым топливом.