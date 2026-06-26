Новак заявил о росте спроса на топливо в России на 20-30% из-за ажиотажа
Ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время»,— добавил господин Новак в комментарии ТАСС. Он также анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке 26 июня, на котором обсудят запрет экспорта дизеля.
Дефицит топлива в России наблюдается с начала июня. Сейчас уже более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Александр Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уделяют особое внимание Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку.
Кроме того, крупные нефтяные компании задействовали резервы, которые ранее не использовались. На заседании по ситуации на топливном рынке вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.
Кризис на топливном рынке России летом 2023 года стал наиболее острым за последние годы, вынудив власти впервые ввести полный запрет на экспорт бензина и дизтоплива. Причинами этого кризиса стали сокращение демпферных выплат нефтеперерабатывающим заводам (вступило в силу с сентября 2023 года), затяжные ремонты НПЗ из-за санкций ЕС на поставку оборудования, а также сезонное увеличение спроса на топливо, связанное с активизацией внутреннего туризма и перевозок в новые регионы. Совокупность этих факторов привела к непрерывному росту стоимости топлива на бирже и достижению исторических пиков. Логистические сложности при железнодорожной транспортировке нефтепродуктов в некоторые регионы также усугубили ситуацию.
Повышенный спрос на топливо, приведший к дефициту у небольших операторов АЗС, был ранее зафиксирован, например, в Краснодарском крае, где продажи на сетевых станциях выросли до 30%. В период ажиотажного спроса на авиабилеты после 24 июня 2023 года цены на них резко подскочили. Зафиксированный в новости рост спроса на 20-30% из-за ажиотажа во многом повторяет ранее наблюдавшиеся тенденции, когда поведение потребителей способствовало обострению ситуации на рынке.