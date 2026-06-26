Новак заявил о росте спроса на топливо в России на 20-30% из-за ажиотажа

Ажиотаж на рынке топлива в России искусственно поднял спрос на 20-30%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, запасов сырья в стране достаточно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Сейчас идет перестройка логистических связей системы с учетом потребностей. Балансировка рынка потребует какое-то время»,— добавил господин Новак в комментарии ТАСС. Он также анонсировал очередное совещание по ситуации на топливном рынке 26 июня, на котором обсудят запрет экспорта дизеля.

Дефицит топлива в России наблюдается с начала июня. Сейчас уже более чем в 20 регионах введены ограничения на продажу бензина на АЗС. Александр Новак оценивал сложившуюся ситуацию на рынке как непростую, но контролируемую. По его словам, власти уделяют особое внимание Севастополю, Крыму, Калининграду и Дальнему Востоку.

Кроме того, крупные нефтяные компании задействовали резервы, которые ранее не использовались. На заседании по ситуации на топливном рынке вице-премьер поручил обеспечить приоритетные поставки топлива в регионы, логистика в которых зависит от природных и сезонных факторов.