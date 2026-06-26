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Новак допустил запрет на экспорт дизеля для производителей на несколько месяцев

Правительство России рассматривает возможность ввести запрет на экспорт дизельного топлива для производителей на короткий срок. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, ограничения могут ввести на несколько месяцев.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы рассматриваем короткие сроки. У нас дизеля в избытке, поэтому для наполнения внутреннего рынка в большем объеме и пополнения остатков достаточно нескольких месяцев»,— сказал господин Новак в комментарии ТАСС. Он добавил, что сегодня проведет совещание по ситуации на топливном рынке.

Сейчас экспорт дизельного топлива разрешен только производителям. Запрет действует для непроизводителей — нефтетрейдеров, нефтебаз и других посредников. С 1 апреля 2026 года в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Ограничения действуют до 31 июля этого года. На совещании с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства господин Новак говорил, что правительство изучает возможность ввести полный запрет на экспорт дизельного топлива.

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