Рейтинг страховщиков поможет заемщикам выбирать компанию по реальным выплатам

Сбербанк 2 июля впервые разместил на своем сайте рейтинг страховых компаний, основанный на объемах их выплат по полисам ипотечного страхования жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: iStock Фото: iStock

На сегодняшний день в список «Сбера» вошли 16 игроков рынка ипотечного страхования жизни. Основная задача рейтинга — наглядно показать человеку, какой процент выплат от общего числа заявленных событий произвела та или иная компания.

Раскрытие таких данных — одна из мер по повышению прозрачности рынка ипотечного страхования, которая даст возможность заемщикам более осознанно подходить к вопросу выбора страховой компании при покупке полиса страхования жизни. Такой подход позволит в целом изменить восприятие страхования жизни как одного из требований банка-заемщика. Об этом заявил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» «Сбера» Руслан Вестеровский в рамках Финансового конгресса Банка России.

По его словам, сегодня на рынке страхования жизни существует ряд проблем, обесценивающих саму суть страхования. Ключевая из них состоит в том, что люди выбирают полис по его стоимости. То есть он воспринимается не как инструмент финансовой защиты семьи, а как способ снизить ипотечную ставку.

Как отмечает господин Вестеровский, для того, чтобы уйти от этого и повысить ценность страхования жизни для людей, необходимо в целом менять подходы в страховании. Например, родственники могут даже не знать, что заемщик был застрахован — страховая компания должна сама максимально оперативно и проактивно собрать необходимые документы и произвести выплату.

В реальности, как показал анализ выплат в сегменте ипотечного страхования жизни в 2025 году, у ряда игроков они неадекватно низкие. Теперь это будет отражаться в рейтинге. Публичная статистика должна мотивировать страховщиков улучшать клиентский сервис при урегулировании убытков.

В целом новая система оценки направлена на то, чтобы люди при покупке страхового полиса меньше обращали внимание на его цену и больше — на надежность продающей его компании и условия страхования.