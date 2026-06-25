Боксер Александр Усик в ближайшие дни может объявить о завершении карьеры

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик до конца недели может объявить о завершении карьеры. Об этом газете Mirror заявил представитель украинского боксера Сергей Лапин.

23 мая Александр Усик судейским решением победил нидерландца Рика Верхувена и защитил чемпионский пояс по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Через несколько дней WBC обязала украинца защитить титул в тяжелом весе в поединке против немца Агита Кабайела.

По словам Сергея Лапина, Агит Кабайел — «достойный чемпион». Однако он отметил, что «бои такого масштаба не организуются через социальные сети или общественное давление». «Решение будет принято к концу этой недели, и все будут знать, какова наша позиция. Людям следует помнить одно: когда боец достиг всего, чего достиг Александр, каждое его выступление становится особенным. Возможно, поклонники уже видели его на ринге в последний раз. А может быть, впереди еще одна глава. Мы узнаем это очень скоро»,— приводит Mirror слова Сергея Лапина.

В активе 39-летнего Александра Усика 25 побед и ни одного поражения на профессиональном ринге. В ноябре 2025 года он освободил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO). При этом украинец владеет поясами Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Международной боксерской организации (IBO), WBC и Международной боксерской федерации (IBF).

Таисия Орлова