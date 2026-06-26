Глава штаба ВМФ сообщил о применении подлодок для защиты судов в интересах России
Российские корабли, подлодки и морская авиация сопровождают суда в интересах экономики России, сообщил начальник главного штаба Военно-морского флота РФ Владимир Касатонов.
«Мы проводим корабли, спасая их от нападений пиратов, которые решили, что им все можно. И конечно же в помощь кораблям действуют подводные лодки, авиация, вооруженная противолодочными комплексами»,— сказал господин Касатонов на церемонии награждения коллектива АО «Концерн "Океанприбор"» в Санкт-Петербурге (цитата по «Интерфаксу»).
В марте помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев сообщал, что ВМФ усилил контроль за судами, которые выполняют грузоперевозки в интересах России. 25 июня Франция задержала у берегов Сицилии танкер Deliver, который следовал из порта Приморск в Сингапур под флагом Камеруна. Власти Франции заявили, что судно принадлежит «теневому флоту» России.
В контексте защиты своего судоходства, Россия ранее обсуждала возможность как усиления контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в её интересах, так и физической защиты судов под российским флагом. Эта система предусматривает досмотр судов из-за рубежа, оперативное взаимодействие судовладельцев с администрациями портов, а также возможность запроса сопровождения торгового флота кораблями ВМФ.
Западные страны предпринимают собственные меры против российского судоходства, в частности, против так называемого «теневого флота» России. Евросоюз разрешил военным задерживать иностранные танкеры в Средиземном море, включая те, которые считаются частью российского «теневого флота», в рамках военной миссии IRINI. Представители стран НАТО обсуждали совместные операции по захвату таких танкеров.
В свою очередь, Россия считает эти действия незаконными с точки зрения международного права и предупреждает, что попытки «запереть» российский флот могут иметь негативные последствия для тех, кто их предпринимает. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что у России есть опыт защиты свободы судоходства. Усиление же военно-морского флота России, включая ввод в строй новых кораблей и подводных лодок, служит поддержанию высокой обороноспособности страны в мировом океане.