Составлено ИИ-Ассистентъ

В контексте защиты своего судоходства, Россия ранее обсуждала возможность как усиления контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в её интересах, так и физической защиты судов под российским флагом. Эта система предусматривает досмотр судов из-за рубежа, оперативное взаимодействие судовладельцев с администрациями портов, а также возможность запроса сопровождения торгового флота кораблями ВМФ.

Западные страны предпринимают собственные меры против российского судоходства, в частности, против так называемого «теневого флота» России. Евросоюз разрешил военным задерживать иностранные танкеры в Средиземном море, включая те, которые считаются частью российского «теневого флота», в рамках военной миссии IRINI. Представители стран НАТО обсуждали совместные операции по захвату таких танкеров.

В свою очередь, Россия считает эти действия незаконными с точки зрения международного права и предупреждает, что попытки «запереть» российский флот могут иметь негативные последствия для тех, кто их предпринимает. Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что у России есть опыт защиты свободы судоходства. Усиление же военно-морского флота России, включая ввод в строй новых кораблей и подводных лодок, служит поддержанию высокой обороноспособности страны в мировом океане.