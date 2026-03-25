Патрушев: усилен контроль за выполняющими грузоперевозки в интересах РФ судами

Силы Военно-морского флота России обеспечивают безопасность морского судоходства. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Он сообщил об усилении контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах России.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Риски противоправных действий и террористических атак в отношении судов, следующих из российских портов, увеличиваются. Западные страны, еще больше нагнетая обстановку, продолжают осуществлять провокации в отношении судов, осуществляющих грузоперевозки в интересах нашей страны»,— сказал господин Патрушев на заседании Морской коллегии.

Россия уже начала реализовывать меры по обеспечению безопасности судоходства, которые были подготовлены в январе на президиуме Морской коллегии, добавил Николай Патрушев. Российская сторона получила возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами. Операторы и владельцы судов, работающих с Россией, получили инструкцию по оперативному взаимодействию с российскими портами и ВМФ, рассказал помощник президента.

По словам господина Патрушева, иностранные государства досматривают и задерживают под «надуманными предлогами» суда, которые отвечают всем критериям свободного судоходства. Кроме того, помощник президента предупредил о риске «катастрофических последствий» для окружающей среды после атаки Вооруженных сил Украины на российский газовоз «Арктик Метагаз». «Прибрежные государства, как и Международная морская организация, воздерживаются от какой-либо оценки атаки на гражданское судно»,— подчеркнул господин Патрушев.

ВСУ атаковали «Арктик Метагаз» безэкипажными катерами 3 марта. По данным Минтранса России, в тот момент газовоз шел вблизи территориальных вод Мальты в Средиземном море. На борту находились 30 человек, двое из них пострадали. В ведомстве назвали инцидент «актом международного терроризма и морского пиратства» и обвинили украинскую сторону в нарушении норм морского права.