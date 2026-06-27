«Проблема носит массовый характер, влияет на логистику и стоимость перевозок»

В Ростовской области несколько крупных предприятий-переработчиков написали обращение к губернатору Дона Юрию Слюсарю из-за штрафов, начисленных за превышение допустимого показателя по массе транспортировки сельхозпродукции. Об этом написали «Ведомости Юг» со ссылкой на имеющийся у редакции текст документа. Согласно обращению, работающие в Шолоховском, Боковском и Кашарском районах заводы с начала февраля по конец мая 2026 года получили десятки штрафов за перевозку сельхозпродукции из-за некорректной работы системы дорожного весового и габаритного контроля. Представители бизнеса просят главу региона разобраться в ситуации и оказать содействие по взаимодействию с минтрансом Дона, чтобы признать эти акты недействительными. Ситуацию «Ъ-Ростов» прокомментировала юрист-транспортник Екатерина Бурнос.



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«В Ростовской области сложилась непростая ситуация. Уборка "на носу", а водители большегрузов отказываются принимать заказы и выполнять перевозки через регион, так как путь следования до терминалов проходит через автоматические пункты весового и габаритного контроля (АПВГК). Они, по мнению дальнобойщиков, находятся в ненормативном состоянии и потому фиксируют ложные весогабаритные показатели. Это носит массовый характер, негативно влияет на логистику и стоимость грузоперевозок.

Проблема также заключается в неработоспособности оборудования, обеспечивающего визуальное информирование водителей о превышении допустимых параметров. Проезжая АПВГК, водители не оповещаются о нарушении. Грузовики продолжают движение и “попадают” на другие "рамки" по пути следования. В итоге, за одну поездку владелец большегруза может получить несколько штрафов на 300-600 тыс. руб. каждый.

По данным сайтов судов Ростовской области, в 2026 году в Зерноградский райсуд поступило 97 жалоб на некорректную работу системы и выданные из-за этого постановления о нарушениях. Отменить удалось только пять из них, В Миллеровский райсуд поступило 170 таких жалоб, но только семь из них были отменены. Практика показывает, что доказать в суде отсутствие нарушения, выявленного в автоматическом режиме системой АПВГК, чрезвычайно сложно. По данной категории дел, на собственника транспорта, возлагается обязанность представить доказательства своей невиновности.

Более того, суды исходят из "презумпции достоверности" данных, отраженных в актах весогабаритного контроля. В них указывается на наличие проверки соответствия места установки АПВГК и поверки его оборудования.

Отдельные судьи при рассмотрении жалоб по данной категории дел устанавливают массу транспортного средства (ТС) и вес груза при его отправке и получении. Суды принимают к учету и оценке документы о результатах взвешивания грузоотправителем (грузополучателем), а также выявляются противоречия в актах. Это служит основанием для отмены постановлений об административных правонарушениях. Так, в одном из дел, принимая в качестве допустимого доказательства товарно-транспортную накладную (ТТН), содержащую сведения о массе ТС при загрузке/разгрузке, суд исходил из того, что данные о поверке средств измерений в АПВГК размещены на сайте ФГИС Госстандарта. Поскольку в процессе была установлена существенная разница между массой ТС согласно акту и массой ТС по ТТН, то суд посчитал такие противоречия достаточными для отмены постановления о нарушении.

Сейчас стандарт доказывания по делам об оспаривании постановлений о привлечении лиц к ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ не сформирован, зависит от судебной практики в конкретном регионе.

Важно знать, что привлекаемые к ответственности лица должны иметь представление о правовых последствиях своих действий (бездействия), быть обеспеченными реальными механизмами защиты от ошибочного административного принуждения, в том числе, посредством прокурорского надзора за организацией работы АПВГК, а правосудие по данной категории дел должно быть предсказуемо».