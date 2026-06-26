Путин подписал закон о переносе выплат по бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год

Президент Владимир Путин подписал поправки в Бюджетный кодекс. Документ меняет некоторое количество бюджетных процедур. Одно из главных решений — отсрочка по бюджетным кредитам для регионов. Указ опубликован на портале правовых актов.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Часть задолженности, которую регионы должны были погасить в 2026 году, перенесли на 2030 год. Это снижает долговую нагрузку на региональные бюджеты. Также запускается пилотный проект. Он меняет порядок получения бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете. Такие кредиты регионы берут для покрытия кассовых разрывов. Ставка по ним составит 0,1% годовых. В Минфине ожидают, что это сократит сроки выдачи денег и уменьшит расходы регионов на обслуживание долга.

Закон уточняет правила приостановки расходных операций. Раньше Казначейство могло заблокировать счета должника при взыскании задолженности по решению суда или налоговой. Теперь блокировка не будет касаться расходов на публичные нормативные обязательства. Это нужно, чтобы финансовые ограничения не мешали выполнению социальных гарантий. Срок начала взимания технологического сбора перенесли на 1 декабря 2026 года. Это дает бизнесу и госструктурам время на подготовку.

Кроме того, правительство в 2026 году сможет использовать средства резервного фонда с применением цифрового рубля. Это должно ускорить расчеты. Закон также обновляет правила предоставления межбюджетных трансфертов. Ужесточены требования к обоснованию бюджетных инвестиций и госпрограмм, что может повысить прозрачность при распределении средств.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму 6 июня. До 2030 года предложена отсрочка выплаты части бюджетных кредитов, не подлежащих списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 млрд руб.

С 2025 года действует программа списания двух третей задолженности, сформировавшейся на 1 марта 2024 года, по предоставленным регионам бюджетным кредитам — с объемом потенциального «прощения» около 1 трлн руб. Как сообщал в интервью «Ъ» глава Минфина Антон Силуанов, 68 регионам списана задолженность на 440 млрд руб. (см. «Ъ» от 27 мая).