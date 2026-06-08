Отсрочка на 100 миллиардов

В Госдуму внесен законопроект с мерами поддержки региональных бюджетов. До 2030 года предложена отсрочка выплаты части бюджетных кредитов, не подлежащих списанию в соответствии с ранее принятыми решениями властей. Речь идет о 100 млрд руб. Также проектом запланирован эксперимент по предоставлению субъектам РФ краткосрочных бюджетных кредитов под 0,1% «под потребность» — для покрытия их кассовых разрывов. Среди иных поправок — перенос старта технологического сбора с 1 сентября на 1 декабря 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Правительство внесло в Госдуму проект точечных изменений в Бюджетный кодекс. Среди наиболее существенных — отсрочка возврата регионами несписываемой ими части бюджетных кредитов. С 2025 года действует программа списания двух третей задолженности, сформировавшейся на 1 марта 2024 года, по предоставленным регионам бюджетным кредитам — с объемом потенциального «прощения» около 1 трлн руб. Списание увязано с направлением высвобожденных средств, в частности, на инвестиционные цели и инфраструктуру — иначе средства все же придется вернуть. Как сообщал в интервью “Ъ” глава Минфина Антон Силуанов, 68 регионам списана задолженность на 440 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 мая).

Несписываемая же треть долга должна погашаться в любом случае. Как следует из внесенного законопроекта, планируется перенести срок погашения по таким отдельным бюджетным кредитам с 2026 на 2030 год. По оценкам Минфина, речь идет о сумме свыше 100 млрд руб.— ожидается, что это позволит регионам перераспределить бюджетные ресурсы «для решения приоритетных задач».

Также проектом планируется проведение в этом году эксперимента по предоставлению бюджетных кредитов под 0,1% годовых «под потребность».

Как ранее пояснял Антон Силуанов, речь идет о кредитной линии, которая будет предоставляться для покрытия кассовых разрывов в течение месяца, чтобы регионы могли не обращаться в банки за дорогими кредитами. Кредиты будут краткосрочными — сроком на месяц. По мнению Минфина, эксперимент должен сократить сроки предоставления кредита регионам и их расходы на обслуживание госдолга.

Кроме того, внесенный законопроект предусматривает перенос с 1 сентября на 1 декабря текущего года срока начала взимания технологического сбора — нового квазиналога, который должен уплачиваться в связи с ввозом или производством в РФ электронной компонентной базы и содержащей ее промышленной продукции. Ранее о возможности такого переноса по просьбе отрасли сообщал Минпромторг.

Среди других мер — расширение применения цифрового рубля в бюджетном процессе. С этого года предусмотрена возможность использования цифрового рубля для всех федеральных расходов. Законопроект предполагает наделение правительства правом уже в этом году принимать решения об использовании средств резервного фонда с применением цифрового рубля.

Руководитель направления муниципальных рейтингов АКРА Илья Цыпкин полагает, что объем погашения кредитов регионов в 2026 году «в большинстве случаев невелик», но возможность переноса на 2030 год позволит снизить объемы источников финансирования дефицита.

Совокупный дефицит региональных неконсолидированных бюджетов на 1 мая составил 1,9 трлн руб.

Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский отмечает непростую ситуацию с бюджетами регионов — им требуются дополнительные меры поддержки, но у предложенной меры есть и риски. Регионы, поясняет эксперт, накапливают обязательства на 2028–2030 годы, когда пойдет активная фаза возврата других, инфраструктурных бюджетных кредитов — какой-то части регионов не спишут две трети долга, тогда они должны будут также возвращать и эти средства.

Эксперимент по предоставлению бюджетных кредитов «под потребность», по словам Дмитрия Землянского, позволит регионам, испытывающим временные трудности из-за колебаний поступлений налога на прибыль, не обращаться за дорогостоящими коммерческими займами. Как добавляет Илья Цыпкин, это позволит избегать кассового разрыва, вызванного неравномерностью получения доходов и осуществления расходов.

Евгения Крючкова