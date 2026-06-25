Бензин и дизельное топливо резко подорожали в Воронежской области

По информации Воронежстата, средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 на заправках в регионе к 22 июня достигала 78,89 руб. за литр. За неделю зарегистрирован рост стоимости топлива на 4,88% (было 75,2 руб.). По итогам предыдущей семидневки также фиксировалось подорожание почти на 4% (с 72,34 руб.).

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Бензин АИ-92 к этой неделе вырос в цене до 71,32 руб., прибавив по сравнению с предыдущей 4,38% (68,31 руб.). Неделей ранее он подорожал на 3,37% (66,08 руб.).

Дизельное топливо на АЗС в регионе в среднем подорожало к 22 июня до 82,11 руб. за литр. Прирост стоимости за неделю оценили в 4,87% (78,29 руб.). До этого недельное увеличение цены — с 8 по 15 июня —составляло 2,27% (76,57 руб.).

Меньше всего в процентном отношении выросли в цене марки бензина АИ-98 и выше. Прирост за неделю составил 1,34% — с 96,58 до 97,86 руб. за литр. На предыдущей неделе фиксировали подорожание примерно на 1% (95,66 руб.).

Как сообщал «Ъ-Черноземье», по состоянию на среду, 24 июня, бензин марок АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были в наличии более чем на 80% автозаправочных станций в Воронежской области. Проблемы с наличием топлива на конкретных АЗС, по данным властей, «носят временный характер». Объясняются они ажиотажным спросом и, в ряде случаев, недостатками в логистике.

О том, как за неделю изменились цены на бензин и дизель в соседних областях — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов