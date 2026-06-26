Лукашенко отправился в Россию для встречи с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. 26 июня у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Главы государств должны обсудить сотрудничество России и Белоруссии, а также региональную повестку и обстановку в мире, уточнили в пресс-службе Александра Лукашенко. Кремль встречу пока не анонсировал.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане. 2 июня президенты провели телефонный разговор.