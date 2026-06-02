Путин созвонился с Лукашенко

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Президенты обсудили «актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего союзнического взаимодействия», отметили в Кремле.

Последняя встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась 29 мая во время саммита Евразийского экономического союза в Астане. Она продолжалась почти полтора часа, сообщало БЕЛТА.