АТОР: в Крыму находится не менее 150 тыс. туристов

Сейчас в Крыму находится от 150 до 200 тыс. туристов, сообщил вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Несколько часов назад власти республики объявили региональный режим чрезвычайной ситуации.

Согласно оценке АТОР, из общего числа туристов в регионе только 30-40 тыс. приехали в Крым в организованный тур. «Ситуация с въездом в Крым и отъездом туристов очень динамичная. Все организованные туристы находятся на связи со своими туроператорами или их представителями»,— заявил господин Ромашкин.

В АТОР добавили, что около 80% туристов приехали в Крым на личных машинах и «по желанию они могут прервать свой отдых в любое время и уехать самостоятельно». «Туристы, которые приехали в Крым на поезде и желают прервать свой отдых ранее оговоренных сроков, могут воспользоваться поездами компании "Гранд Сервис Экспресс" из Керчи»,— указано в публикации. Ранее перевозчик ограничил количество поездов «Таврия», следующих на полуостров и обратно, до семи в день.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, режим ЧС ввели для упорядочения вопросов экономического характера. Он отметил, что такой правовой режим позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение граждан. С начала месяца на территории республики действуют ограничения на продажу топлива — они вызваны логистическими сложностями из-за ударов ВСУ по трассе Новороссия.