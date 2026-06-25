Железнодорожное сообщение с Крымом сократится до семи поездов в день

Оперативный штаб Крыма решил сократить количество поездов «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс», следующих на полуостров и обратно. Решение принято совместно с министерством транспорта республики и руководством ФГУП «Крымская железная дорога», сообщила пресс-служба перевозчика.

По обновленному расписанию ежедневно будут курсировать семь поездов:

№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

№ 27/28 Москва – Симферополь;

№ 91/92 Москва – Севастополь;

№ 91/92 Москва – Севастополь;

№ 315/316 Адлер – Симферополь;

№ 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория;

№ 453/454 Москва – Симферополь.

Одноэтажный состав поезда № 17/18 Москва – Симферополь будет ездить три раза в четыре дня, а двухэтажный — один раз в четыре дня. Все указанные рейсы будут следовать от и до станции Керчь Южная до особого распоряжения. Компания привлечет автобусных перевозчиков для транспортировки пассажиров между Керчью и другими городами на полуострове.

Другие поезда, курсирующие в этом сезоне, будут отменять в ближайшие две недели. «Это сделано для того, чтобы пассажиры, кому нужно уехать в ближайшие дни, не меняли свои планы, а те, кто купил билеты в Крым на более дальние даты, смог скорректировать свои планы для дороги в обе стороны»,— пояснил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».