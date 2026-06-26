Липецкое «Инфинити групп» благоустроит набережную в Ельце за 143 млн рублей

В Ельце Липецкой области местное ООО «Инфинити групп» благоустроит набережную правого берега реки Быстрая Сосна. Речь идет об участке у физкультурно-оздоровительного комплекса «Виктория». Компания стала единственным участником электронного аукциона, она выполнит работы по начальной стоимости контракта — 143 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Подрядчику требуется завершить работы до 5 ноября 2026 года. Их профинансируют из средств областной казны и бюджета городского округа.

По данным Rusprofile, ООО «Инфинити групп» зарегистрировано в Липецке в 2013 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 135,1 млн руб. Учредители — Акоп Егиазарян (52%), Араик Егиазарян и Егиазар Егиазарян (по 24% у каждого). Директором выступает Алина Колышева. Выручка ООО за 2025 год составила 2,6 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб.

Ранее контракт на благоустройство набережной уже дважды расторгали. В августе 2025-го заказчик в лице управления капитального строительства (УКС) города Ельца прекратил соглашение с задонским ООО «Аквасервис» (освоено 11,7 млн руб. из 187,7 млн). Затем объявили новые торги на 178 млн руб., контракт выиграло московское ООО «Газтех-комплект», предложившее выполнить работы за 154,9 млн руб. Однако соглашение расторгли в марте 2026-го. Причиной стал односторонний отказ заказчика от исполнения контракта. Стоимость исполненных обязательств оценили в 11,9 млн руб., но фактически оплачено было 54,8 млн руб.

В ноябре в отношении бывшего начальника елецкого УКС возбудили уголовное дело о превышении полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ, до четырех лет лишения свободы).

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что победителем электронного конкурса по благоустройству прибрежной территории водоема-охладителя Курской АЭС — залива «Голубой Лог» в Курчатове — стало некое ООО «УКС». Собственники компании не называются. Подрядчик выполнит работы за 106,4 млн руб.

Мария Свиридова