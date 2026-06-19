Набережную залива «Голубой Лог» в курском Курчатове благоустроят за 106 млн

Победителем электронного конкурса по благоустройству прибрежной территории водоема-охладителя Курской АЭС — залива «Голубой Лог» в Курчатове — стало некое ООО «УКС». Собственники компании не называются. Начальная цена контракта составляла 108,1 млн руб., победитель предложил выполнить работы за 106,4 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект благоустройства залива «Голубой Лог» в Курчатове Курской области

Фото: администрация Курчатова Проект благоустройства залива «Голубой Лог» в Курчатове Курской области

Фото: администрация Курчатова

ООО «УКС» оказалось не единственным участником конкурса — заявки также подали ООО «Промснаб», ООО «Кайрос» и ООО «Лидерстрой». Первые две компании оценили свои услуги в 107,1 млн руб., третья — в 102 млн руб.

Проектом на набережной площадью 3,2 га предусмотрены входная зона, зона парусного спорта, детская научная тропа и зоны отдыха. Согласно документации, подрядчику до 30 ноября предстоит выполнить валку деревьев, устройство дорожных покрытий, установку малых архитектурных форм, провести озеленение, а также смонтировать системы наружного электроснабжения и электроосвещения, сети связи и охранного телевидения. Источник финансирования — субсидия на создание комфортной городской среды в муниципалитетах.

Проект благоустройства набережной залива «Голубой Лог» в Курчатове вошел в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по итогам 2025 года. Федеральный грант на обновление объекта составил 91,8 млн руб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что для благоустройства территории набережной правого берега реки Быстрая Сосна в городе Ельце Липецкой области вновь ищут подрядчика. Согласно порталу госзакупок, победитель аукциона определен, однако название компании пока не раскрывается — контракт еще не опубликован на портале госзакупок.

Мария Свиридова