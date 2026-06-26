Лантратова: обмены военнопленными с Украиной планируется проводить как можно чаще
Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе. Они обсудили, что сторонам необходимо чаще обмениваться военнопленными.
«Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще и обмены военнопленными, и, самое главное, гуманитарные акции по воссоединению семей и возвращению гражданских людей»,— сказала Яна Лантратова на встрече с журналистами (цитата по «РИА Новости»). Омбудсмены также обменялись новыми обменными списками военнопленных.
Госпожа Лантратова заявила, что снова встретится с украинским коллегой в ближайшие дни, чтобы провести очередной гуманитарный обмен. Сегодня стороны провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Это уже второй обмен за месяц — 5 июня обменялись военнопленными по формуле «185 на 185».
Встречи уполномоченных по правам человека России и Украины, как и обмены военнопленными, являются частью более широкого переговорного процесса между двумя странами. Эти переговоры могут включать широкий круг гуманитарных вопросов, таких как воссоединение семей, возвращение гражданских лиц и решение вопросов по пропавшим без вести. Ранее Татьяна Москалькова, предшественница Яны Лантратовой на посту уполномоченного по правам человека в РФ, активно вела диалог с Дмитрием Лубинцом, сосредоточившись на гуманитарных аспектах, включая взаимное посещение военнопленных и обмен посылками от родственников.
Посредничество в обмене военнопленными часто осуществляется с помощью международных организаций, таких как Международный комитет Красного Креста (МККК), а также при участии третьих стран, например, Объединенных Арабских Эмиратов. Такие обмены могут быть паритетными, когда стороны передают друг другу равное количество пленных, или включать разные категории лиц, включая гражданских. На встречах также обсуждаются списки для обмена и другие детали гуманитарного взаимодействия.