Лантратова: обмены военнопленными с Украиной планируется проводить как можно чаще

Уполномоченные по правам человека России и Украины Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец встретились на белорусско-украинской границе. Они обсудили, что сторонам необходимо чаще обмениваться военнопленными.

«Мы сегодня поговорили о том, что теперь нужно делать как можно чаще и обмены военнопленными, и, самое главное, гуманитарные акции по воссоединению семей и возвращению гражданских людей»,— сказала Яна Лантратова на встрече с журналистами (цитата по «РИА Новости»). Омбудсмены также обменялись новыми обменными списками военнопленных.

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Госпожа Лантратова заявила, что снова встретится с украинским коллегой в ближайшие дни, чтобы провести очередной гуманитарный обмен. Сегодня стороны провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Это уже второй обмен за месяц — 5 июня обменялись военнопленными по формуле «185 на 185».