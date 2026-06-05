Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «185 на 185»

Россия и Украина 5 июня провели очередной обмен пленными. Из украинского плена вернулись 185 военнослужащих, столько же российская сторона вернула Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Посредником при обмене выступали ОАЭ. Вернувшиеся из плена российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. После получения психологической и медицинской помощи они продолжат лечение в России.

Прошлый обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 15 мая. Стороны обменялись по формуле «205 на 205». Позднее в тот же день прошел обмен погибшими военнослужащими. Россия вернула Украине 526 тел, а взамен получила 41 тело.