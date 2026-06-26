В Германии обвиняемому в теракте на ярмарке в Магдебурге дали пожизненное

Земельный суд в Магдебурге приговорил к пожизненному заключению выходца из Саудовской Аравии Талеба аль-Абдулмохсена, сообщают Der Spiegel и Die Welt. 20 декабря 2024 года осужденный въехал на автомобиле в толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге — 6 человек погибли, около 300 человек пострадали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabrizio Bensch / Reuters Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Талеб аль-Абдулмохсен в 2006 году переехал в Германию, а в 2016-м получил статус политического беженца. Он работал психиатром в клинике для реабилитации людей с зависимостями, а также помогал беженцам из Саудовской Аравии. Как пишут немецкие СМИ, в соцсетях он часто критиковал ислам и заявлял, что Германия допускает «исламизацию Европы».

По данным полиции, аль-Абдулмохсен симпатизировал немецким крайне правым и был склонен к антиисламской риторике. При этом, по оценке следствия, он совершил теракт в основном из личных причин, в том числе из-за разочарования ходом поданных им жалоб и начатых тяжб. Прокурор описал его как «нетипичного террориста», а психиатр в ходе процесса заявил о нарциссическом расстройстве личности у обвиняемого.

О теракте в Магдебурге — «Германия докапывается до истины».

Яна Рождественская